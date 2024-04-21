Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımını sahasında 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo mavili kulübün resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
Joker yazılarının yer aldığı paylaşımda sar-lacivertlilere penaltı göndermesi yapılarak, "Bu sefer kurtarmadı" ifadelerine yer verildi. Bu paylaşım, bordo mavili taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü ve defalarca paylaşıldı.
İşte o paylaşım;
Son Dakika › Spor › Tartışmalar kadın futboluna sıçradı! Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme - Son Dakika
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya'da prova uçuşu yaptı. Türk Yıldızları, 23 Nisan'da düzenlenecek gösteri öncesinde Antalya semalarında 30 dakikalık hazırlık uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar uçuşu kentin farklı bölgelerinde heyecanla izlerken bazıları da telefonlarıyla kaydetti. Türk Yıldızları'nın gösterisi, 23 Nisan'da Konyaaltı Sahili'nde saat 16.00'da izlenebilecek.
TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Elazığspor, evinde konuk ettiği Sapanca Gençlikspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Enver'in kendi kalesine attığı gol ve Çağrı Yağız'ın attığı golle Elazığspor öne geçti. Berkay'ın golüyle Sapanca Gençlikspor farkı bire indirse de maçın sonucunu değiştiremedi. Elazığspor, bu galibiyetle üst üste 3. maçını kazanmış oldu.
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