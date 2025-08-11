Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, Arsenal'ın sol beki Oleksandr Zinchenko'yu gündemine aldı.
Sarı lacivertli yönetim Zinchenko için Arsenal'e resmi teklif yaptı. Ukrayna'lı oyuncunun transferiyle yakından ilgilenen Teknik Direktör Jose Mourinho, yıldız oyuncuyu orta sahada oynatmayı planlıyor. 26 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 20 milyon Euro.
Oleksandr Zinchenko, 15 Aralık 1996'da Radomyshl, Ukrayna'da doğmuş olup sol bek veya orta saha pozisyonlarında görev yapmaktadır.
Profesyonel kariyerine Ufa klubünde başlamış, ardından 2016'da Manchester City'ye transfer olmuştur. City'de sol bek olarak görev yaparak 4 Premier League şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok kupa kazanmıştır. Temmuz 2022'de yaklaşık 30 milyon sterlin karşılığında Arsenal'e katılmış ve burada takımın kilit oyuncularından biri olmuştur.
Resmi teklif yapıldı bile! Süper Lig devi Zinchenko'ya formayı giydirecek
