Resmi teklif yapıldı bile! Süper Lig devi Zinchenko'ya formayı giydirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Resmi teklif yapıldı bile! Süper Lig devi Zinchenko'ya formayı giydirecek

Resmi teklif yapıldı bile! Süper Lig devi Zinchenko\'ya formayı giydirecek
11.08.2025 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında Arsenal'ın sol beki Oleksandr Zinchenko için resmi teklif yaptı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun yakından ilgilendiği Ukraynalı oyuncunun piyasa değeri 20 milyon euro.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, Arsenal'ın sol beki Oleksandr Zinchenko'yu gündemine aldı.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Sarı lacivertli yönetim Zinchenko için Arsenal'e resmi teklif yaptı. Ukrayna'lı oyuncunun transferiyle yakından ilgilenen Teknik Direktör Jose Mourinho, yıldız oyuncuyu orta sahada oynatmayı planlıyor. 26 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 20 milyon Euro.

ZINCHENKO KİMDİR?

Oleksandr Zinchenko, 15 Aralık 1996'da Radomyshl, Ukrayna'da doğmuş olup sol bek veya orta saha pozisyonlarında görev yapmaktadır.

Profesyonel kariyerine Ufa klubünde başlamış, ardından 2016'da Manchester City'ye transfer olmuştur. City'de sol bek olarak görev yaparak 4 Premier League şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok kupa kazanmıştır. Temmuz 2022'de yaklaşık 30 milyon sterlin karşılığında Arsenal'e katılmış ve burada takımın kilit oyuncularından biri olmuştur.

Jose Mourinho, Arsenal FC, Fenerbahçe, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Resmi teklif yapıldı bile! Süper Lig devi Zinchenko'ya formayı giydirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Bursa’da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi Bursa'da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
Barış Alper Yılmaz’a resmi teklif Galatasaray’ın istediği dev bonservis belli oldu Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Volkan Demirel, Kerem’in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Halit Yukay’ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
Karşıyaka yıllar sonra bir ilki yapacak Karşıyaka yıllar sonra bir ilki yapacak
Denizde büyük panik Feribot kayaya çarptı Denizde büyük panik! Feribot kayaya çarptı

13:07
Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde
Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde
12:31
Pazara inen belediye başkanı esnafı azarladı: 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya
Pazara inen belediye başkanı esnafı azarladı: 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya?
12:15
6.1’lik depremin bilançosu netleşiyor Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
6.1'lik depremin bilançosu netleşiyor! Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
10:37
Japon deprem uzmanından yeni uyarı 3 noktayı işaret etti
Japon deprem uzmanından yeni uyarı! 3 noktayı işaret etti
10:12
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
18:49
Sane’den büyük tepki: Bu da ne böyle
Sane'den büyük tepki: Bu da ne böyle?
18:46
Çanakkale’de çıkan yangın ormana sıçradı
Çanakkale'de çıkan yangın ormana sıçradı
18:35
Caner Erkin’in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı İlk maçında kırmızı kart gördü
Caner Erkin'in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı! İlk maçında kırmızı kart gördü
18:23
İsrail Ordusu Lübnan’ın güneyine saldırdı
İsrail Ordusu Lübnan'ın güneyine saldırdı
18:22
Berke Özer’e dev talip
Berke Özer'e dev talip
18:10
BMGK üyesi 5 ülkeden İsrail’e Gazze uyarısı: Derhal geri çekilin
BMGK üyesi 5 ülkeden İsrail'e Gazze uyarısı: Derhal geri çekilin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 13:31:14. #7.12#
SON DAKİKA: Resmi teklif yapıldı bile! Süper Lig devi Zinchenko'ya formayı giydirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.