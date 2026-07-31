Resul Eymen Kaya, Judo\'da Türkiye Üçüncüsü

Tokat'ta organize edilen Süper Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 38 kg'da tatamiye çıkan Resul Eymen Kaya, Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Türkiye Judo Federasyonu faaliyet takviminde yer alan ve ülkenin dört bir yanından gelen yüzlerce minik sporcunun katılımıyla Tokat'ta gerçekleştirilen şampiyonada heyecan dolu karşılaşmalar oynandı. Organizasyonda 38 kg kategorisinde ter döken Vanlı sporcu Resul Eymen Kaya, zorlu müsabakaların ardından üçüncülük kürsüsüne çıkarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Genç sporcunun bu seviyede madalya kazanmasında büyük pay sahibi olan antrenörleri de tebrik edilirken, yetkililer sporcunun gelecekte daha büyük başarılar elde edeceğine olan inançlarını dile getirdi.