Rey Manaj'dan Barış Alper Yılmaz'a Özür - Son Dakika
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Spor

Rey Manaj'dan Barış Alper Yılmaz'a Özür

Rey Manaj, Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanması nedeniyle özür diledi.

08.12.2024 21:46
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Net Global Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray iye oynadıkları maçta sarı-kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasına neden olduğu için özür diledi.

Arnavut futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Galatasaray maçında profesyonel futbol hayatında yaşamak istemediği bir durumla karşı karşıya kaldığı için çok üzgün olduğunu belirtti.

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı kasten sakatlama gibi bir düşüncesinin olmadığını vurgulayan Manaj, şunları kaydetti:

"Barış Alper Yılmaz'a faul yapmak ya da sakatlığına neden olacak bir davranışta bulunmak niyetinde hareket etmediğimi bütün samimiyetimle kendisine ve futbol kamuoyuna belirtmek isterim. Maçın skorunun vermiş olduğu adrenalin ve heyecanla takımıma katkı vermeye çalıştığım esnada bu olay gerçekleşti. Barış Alper Yılmaz'a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Rey Manaj'dan Barış Alper Yılmaz'a Özür - Son Dakika

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