Rey Manaj'ın Sakatı

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Net Global Sivasspor'un golcü oyuncu Rey Manaj'ın sağ arka adale kas tendon kavşağında yırtık tespit edildi.

Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, " Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında dün sahamızda Gaziantep FK ile oynadığımız maçın 42. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan sporcumuz Rey Manaj'ın gerçekleştirilen kontrollerinde sağ arka adale kas-tendon kavşağında yırtık tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Oyuncunun tedavisine sağlık ekiplerince başlanıldığı aktarılan açıklamada, "Rey Manaj'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz." denildi.