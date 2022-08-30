Rezerv Lig: Kayserispor: 3 Giresunspor: 1 - Son Dakika
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Rezerv Lig: Kayserispor: 3 Giresunspor: 1

30.08.2022 16:58
Rezerv Lig: Kayserispor: 3 Giresunspor: 1

Rezerv Futbol Ligi 4. hafta maçında Yukatel Kayserispor ile Giresunspor karşılaştı.

Rezerv Futbol Ligi 4. hafta maçında Yukatel Kayserispor ile Giresunspor karşılaştı. 4 golün atıldığı maçı sarı kırmızılı ekip kazandı.

Stat: Fevzi Mercan Hacılar İlçe

Hakemler: Efe Tanrıverdi, Serdar Osman Akarsu, Mustafa Tosun

Yukatel Kayserispor: Mehmet Şamil Öztürk, Talha Karataş (Dk.74 Ahmet Kağan Malatyalı) Nurettin Korkmaz (Dk.90+4 Mert Dinç), Bilal Ceylan (Dk.90+4 Enes Koçoğlu), Arif Kocaman, Berat Eskin, Hayrullah Erkip, Emin Can Uysal (Dk.74 Furkan ), Talha Sarıaslan, Kürşat Babamoğlu, Berkan Arslan (Dk.62 Mehmet Eray Özbek)

Giresunspor: Alperen Duman, Mehmet Keskin, Barış Gün, Fatih Yılmaz, Anıl Yiğit, Gökdeniz Karadeniz, Emre Nizam, Ömer Faruk Babuşcu (Dk.46 Şahin Dik), Muhammet Turhan, Furkan Kütük, Metin Caner Akbayrak (Dk.46 Alperen Kürşat)

Goller: Dk.8 Hayrullah Erkip, Dk.47 ve 71 Talha Sarıaslan (Yukatel Kayserispor), Dk.12 Furkan Kütük (Giresunspor)

Sarı Kartlar: Bilal Ceylan, Emin Can Uysal (Yukatel Kayserispor), Fatih Yılmaz, Anıl Yiğit Çınar, Mehmet Keskin, Gökdeniz Karadeniz (Giresunspor)

Kırmızı Kart: Dk.90+5 Berat Eskin (Yukatel Kayserispor) - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Rezerv Lig: Kayserispor: 3 Giresunspor: 1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rezerv Lig: Kayserispor: 3 Giresunspor: 1 - Son Dakika
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