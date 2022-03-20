Rıdvan Dilmen alay konusu oldu: Frey'in yorumcu hali - Son Dakika
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Rıdvan Dilmen alay konusu oldu: Frey'in yorumcu hali

20.03.2022 23:07

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 2-1 yendiği mücadelede Miguel Crespo maç içindeki başarılı müdahaleleri, pozisyon bilgisi ve soğukkanlılığıyla da karşılaşmaya damga vurdu. Rıdvan Dilmen Miguel Crespo için Eylül 2021'de söylediği "Frey'in orta saha hali. Fenerbahçe'de oynayacak kumaşı yok" sözleri Fenerbahçeliler tarafından sosyal medyada alay konusu oldu.

Son 6 maçında 5 galibiyet alan Fenerbahçe'de özellikle Miguel Crespo performansıyla fark yaratan isimlerin başında geliyor. Sarı-lacivertli taraftarların gönlüne giren Portekizli yıldız için Rıdvan Dilmen'in geçmişte söylediği sözler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

"RIDVAN DİLMEN, FREY'İN YORUMCU HALİ"

Miguel Crespo'nun Konyaspor maçındaki başarılı performansı sonrası Rıdvan Dilmen'in Eylül 2021'de kullandığı "Miguel Crespo, Michael Frey'in orta sahası. Kalitede bir sorun var gibi. Fenerbahçe'de ilk 11'de oynayabilecek bir kumaşı yok" sözlerini Fenerbahçe taraftarı yeniden gündeme taşıdı. Ünlü yorumcuya gönderme yapan taraftarlar Dilmen için "Frey'in yorumcu hali" benzetmesini kullandı.

Fenerbahçeliler eski defterleri açtı, Rıdvan Dilmen dalga konusu oldu: Frey'in yorumcu hali
Fenerbahçeliler eski defterleri açtı, Rıdvan Dilmen dalga konusu oldu: Frey'in yorumcu hali
Fenerbahçeliler eski defterleri açtı, Rıdvan Dilmen dalga konusu oldu: Frey'in yorumcu hali
Fenerbahçeliler eski defterleri açtı, Rıdvan Dilmen dalga konusu oldu: Frey'in yorumcu hali
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Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen alay konusu oldu: Frey'in yorumcu hali - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen alay konusu oldu: Frey'in yorumcu hali - Son Dakika
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