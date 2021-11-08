Rıdvan Dilmen: Altay 4 ay oynamayacak

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmayı TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yediği ilk golde kaleci hatası olduğunu söylerken Altay Bayındır'ın sahalara döneceği tarihi söyledi.

"ALTAY ÇOK ARANIR"

Fenerbahçe'nin yediği ilk golde çok bariz bir kaleci hatası olduğunu belirten Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Altay çok aranır. Altay 4 ay oynamayacak. Aldığım bilgiye göre 4 ay yok" ifadelerini kullandı.