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Rıdvan Dilmen: Altay 4 ay oynamayacak - Son Dakika

Rıdvan Dilmen: Altay 4 ay oynamayacak

08.11.2021 07:39
Rıdvan Dilmen: Altay 4 ay oynamayacak

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Kayserispor maçını değerlendirdiği programda Altay Bayındır'ın ne zaman döneceğini söyledi. Dilmen yaptığı açıklamada, "Altay çok aranır. Altay 4 ay oynamayacak. Aldığım bilgiye göre 4 ay yok" açıklamalarında bulundu.

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmayı TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yediği ilk golde kaleci hatası olduğunu söylerken Altay Bayındır'ın sahalara döneceği tarihi söyledi.

"ALTAY ÇOK ARANIR"

Fenerbahçe'nin yediği ilk golde çok bariz bir kaleci hatası olduğunu belirten Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Altay çok aranır. Altay 4 ay oynamayacak. Aldığım bilgiye göre 4 ay yok" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen: Altay 4 ay oynamayacak

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Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen: Altay 4 ay oynamayacak - Son Dakika Spor


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