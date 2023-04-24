Rıdvan Dilmen'den Galatasaray maçının hakemine çok konuşulacak çıkış: Skandal - Son Dakika
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Rıdvan Dilmen'den Galatasaray maçının hakemine çok konuşulacak çıkış: Skandal

24.04.2023 10:15
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray maçının hakemine çok konuşulacak çıkış: Skandal

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldığı mücadeleyi Rıdvan Dilmen yorumladı. Mücadeleye VAR hakemi olarak Hakan Ceylan'ın verilmesine sert çıkan Dilmen, "Bana göre Rashica'nın penaltısı ağır bir penaltı değil ama VAR'ın müdahale edebileceği bir pozisyon değil bu. Ancak bu maça Hakan Ceylan'ın atanması büyük bir skandal." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de lider Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Mücadeleyi TV8.5 ekranlarında değerlendiren Rıdvan Dilmen, Hakan Ceylan atamasına tepki gösterdi.

"HANGİ PSİKOLOJİ İLE ÇIKACAK BU MAÇA HAKEM?"

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Bana göre Rashica'nın penaltısı ağır bir penaltı değil ama VAR'ın müdahale edebileceği bir pozisyon değil bu. Ancak bu maça Hakan Ceylan'ın atanması büyük bir skandal. Alanyaspor- Fenerbahçe maçında Osayi-Samuel'e kırmızı kart verilmedi, Hakan Ceylan 10 maç dinlendirildi. Sonra da Fenerbahçe'nin direkt rakibinin maçına atıyorsunuz. İnsanlar ne düşünsün istiyorsunuz? Lale Orta'ya saygı duyuyoruz hepimiz ama neden atarsın bu maça Hakan Ceylan'ı? Hangi psikoloji ile çıkacak bu maça hakem?" dedi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarının devamı şöyle:

"JORGE JESUS HAKLIYMIŞ"

"Galatasaray'a 'Şampiyon' dememiz için 2 harf kalmıştı. Fenerbahçe 2 haftadır o son harfi koydurtmuyordu. Bu hafta Galatasaray bir harf daha kaybetti bana göre. Jorge Jesus, 'Bu geri dönüşlerimiz Galatasaray'da baskı yaratacak' demişti. Bunu net olarak gördük. Yarın Fenerbahçe'yi iyi bir havaya sokacaktır bu sonuç. Fenerbahçe tüm hesaplarını son maça çıkabilecek şekilde yapıyor ama hala avantaj Galatasaray'da tabii ki.

"NELSSON ÇOK KÖTÜ BİR MAÇ ÇIKARDI"

Icardi geldiğinden beri hiçbir zaman tam anlamıyla fit olamadı. Zaniolo da bir türlü hazırlanamadı. Icardi'nin bu maçta sakatlığı çok da düşündüğünü zannetmiyorum. Ben olsam ikinci yarının hemen başında alırdım. 60'da girdiğinde tam ısınamadan girdi. Galatasaray 1 puan mı aldı, 2 puan mı kaybetti? Soru bu. Bence 1 puan aldı olarak değerlendirebiliriz. Okan hocanın en büyük hatası kesinlikle Diagne ile Nelsson'u eşleştirmek oldu. Nelsson çok kötü maç çıkardı bugün.

"GALATASARAY'IN İLK GOLÜNDEN ÖNCE NET FAUL VAR"

Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali yüzde 70, Fenerbahçe'nin yüzde 30 bana kalırsa. Ancak bugün Galatasaray kazansaydı 90'a 10 derdim. Galatasaray'ın ilk golünden önce net faul var. İlk penaltıda VAR'ın uyarması doğru, ikinci penaltı Volkan Bayarslan'ın hatası ama VAR karışamaz. Volkan Bayarslan'ı normalde beğenirim ama bugün beğenmem.

Maçtan kareler:

Rıdvan Dilmen, Galatasaray maçında bambaşka bir detaya takıldı: Skandal
Rıdvan Dilmen, Galatasaray maçında bambaşka bir detaya takıldı: Skandal
Rıdvan Dilmen, Galatasaray maçında bambaşka bir detaya takıldı: Skandal
YORUMLAR (5)
  • Ercan Ozer: Yaw hala fener haksız penaltı alıyor algısı oluşturmaya çalışmaya utanmıyor musunuz cinconlular, bize ne verildiyse 3 misliyle geri alınmıştır bugün de aynısı oldu. Bir gol iptal bir oenaltı berme bşr onlara haksız penaltı ver hala gelin burda ötün utanmadan Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ahmet Arslan: Rıdvan fenerbahçe havadan 15 penaltı alırken gakatasaray 'ın penaltı ları verilmediginde kırmızı kartları verilmediğin de sesin çıkmıyordu hayırdır nefesini mi kestiler Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • Alper006 : Rıdvan Dilmen her ne kadar fenerli olsada düzgün tarafsız yorum yapan birisi diyordum bugüne kadar ama son zamanlarda sanki tarafsızlığını bir kenara bıraktı aleni tarafli yorum yapar oldu dün akşamki Galatasaray maçındaki pozisyonlar kadar fenerin haksız verilen penaltılarını neden konuşmuyorsun ridvan bey kaç maçını fener bu haksız penaltılarla almadı mı jesus doğruymuş ha o zaman fener masa başında kazanma sevdasına mı düştü acaba Cevap Yaz 28 15 Yayından Kaldır
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Fatih Karagümrük, Rıdvan Dilmen, Hakan Ceylan, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen'den Galatasaray maçının hakemine çok konuşulacak çıkış: Skandal - Son Dakika


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