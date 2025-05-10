Rıdvan Dilmen\'den ilginç yorum: Süper Lig\'deki o maç karakolda biter

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Trabzonspor galibiyetini HT Spor ekranlarında değerlendirdi.

''VİTESİ 2'DEN 5'E ÇIKARDILAR''

Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında ikinci yarıda sezonun en iyi maçlarından birini oynadığını ifade eden Rıdvan Dilmen, "Bugün Galatasaray en formda kadrosuyla sahaya çıktı. Galatasaray maça iyi başladı ama 20. dakikadan sonra oyun kırıldı. Maç Muslera ile Trabzonspor arasında geçti. Burada da devre arası yetişti. İkinci yarıda ise Galatasaray bir anda vitesi 2'den 5'e çıkardı. Topu rakipten çok çabuk kazandılar ve sezonun en iyi maçlarından birini oynadılar" ifadelerini kullandı.

''DERBİDEN SONRA ŞAMPİYON BELLİ OLDU''

Şampiyonun Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinden sonra belli olduğunu dile getiren Dilmen, "Galatasaray, Fenerbahçe ve birçok kulüp kabullenmişti. Kadıköy'deki Beşiktaş maçından sonra şampiyon belli oldu. Ali Koç ve Mourinho da bunu söyledi" dedi.

''LİGİN EN İYİ TAKIMI''

Galatasaray'ın son dönemdeki performansına değinen Dilmen, "Son 7 maçtaki Galatasaray, ligin en iyi olan takımı, tartışmasız. Oyun oynuyorlar, pres yapıyorlar. Çok etkili performans gösterdiler. Bugünkü ikinci 45 dakikada da öyle" şeklinde konuştu.

''O MAÇ KARAKOLDA BİTER''

Süper Lig'de pazar günü oynanacak ve küme düşme hattını direkt ilgilendiren Sivaspor-Bodrum FK maçı hakkında da yorum yapan Rıdvan Dilmen, "O maç karakolda biter. Alanyaspor kazandığı için daha da önem kazandı. El ele de düşebilirler" yorumunda bulundu.