Rıdvan Dilmen'den milli yıldıza ilginç çağrı: Türkiye'ye dönme

Geçen sezon Lille'de tarihi bir şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, Trabzonspor ve Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sıralarda. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, milli futbolcuya olan bu ilgili TRT Spor ekranlarında değerlendirdi.

"AVRUPA'DA DEVAM ETSİN"

Yusuf Yazıcı'nın kariyerine Avrupa'da devam etmesi gerektiğini belirten Dilmen, "Yusuf Yazıcı, Türkiye'ye dönmesin. Ancak dönerse Trabzonspor'a döner. Yusuf, Avrupa'da devam etsin." ifadelerini kullandı.