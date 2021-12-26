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Rıdvan Dilmen'den milli yıldıza ilginç çağrı: Türkiye'ye dönme - Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den milli yıldıza ilginç çağrı: Türkiye'ye dönme

26.12.2021 00:07
Rıdvan Dilmen'den milli yıldıza ilginç çağrı: Türkiye'ye dönme

Son günlerde adı Galatasaray ve Trabzonspor'la anılan Yusuf Yazıcı'ya Rıdvan Dilmen'den ilginç bir çağrı geldi. Lille'de forma giyen milli futbolcu için Dilmen, "Yusuf Yazıcı, Türkiye'ye dönmesin. Ancak dönerse Trabzonspor'a döner. Yusuf, Avrupa'da devam etsin." dedi.

Geçen sezon Lille'de tarihi bir şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, Trabzonspor ve Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sıralarda. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, milli futbolcuya olan bu ilgili TRT Spor ekranlarında değerlendirdi.

"AVRUPA'DA DEVAM ETSİN"

Yusuf Yazıcı'nın kariyerine Avrupa'da devam etmesi gerektiğini belirten Dilmen, "Yusuf Yazıcı, Türkiye'ye dönmesin. Ancak dönerse Trabzonspor'a döner. Yusuf, Avrupa'da devam etsin." ifadelerini kullandı.

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Rıdvan Dilmen, Yusuf Yazıcı, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen'den milli yıldıza ilginç çağrı: Türkiye'ye dönme - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen'den milli yıldıza ilginç çağrı: Türkiye'ye dönme - Son Dakika
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