Rıdvan Dilmen'den Trabzon maçındaki tartışılan pozisyona olay yorum

Bu sefer konu dolar değil! Yiğit Bulut'la ilgili bomba iddia Meclis gündemine taşındı

Trabzonspor'un futbolcusu Peres'in Karim Hafez'in yüzüne yaptığı hamle için TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Tartışılacak hiçbir yanı yok. Kırmızı kart" yorumunu yaptı. Dilmen, bu pozisyon üstünden hakemlere uyarıda bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen'in yorumu:

"ZATEN MAĞLUP EDER"

"Maçın en başında hiç tartışılmayacak bir kırmızı kart pozisyonu var. Trabzonspor 10 kişi kalıp, şampiyon olacak, Malatyaspor'u mağlup edecek bir takım.

"MALZEME VERMEYİN"

Hakemler siz Trabzonspor'un şampiyonluğuna bulaşmayın. Trabzonspor zaten şampiyon olacak. Malzeme vermeyin. Trabzonspor en iyi futbolu oynayan zaten. Bir kırmızı kart pozisyonu var. Ben demem ama zaten Trabzon'u şampiyon yapacaklar dedirtmeyin."