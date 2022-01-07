Trabzonspor'un futbolcusu Peres'in Karim Hafez'in yüzüne yaptığı hamle için TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Tartışılacak hiçbir yanı yok. Kırmızı kart" yorumunu yaptı. Dilmen, bu pozisyon üstünden hakemlere uyarıda bulundu.
İşte Rıdvan Dilmen'in yorumu:
"Maçın en başında hiç tartışılmayacak bir kırmızı kart pozisyonu var. Trabzonspor 10 kişi kalıp, şampiyon olacak, Malatyaspor'u mağlup edecek bir takım.
Hakemler siz Trabzonspor'un şampiyonluğuna bulaşmayın. Trabzonspor zaten şampiyon olacak. Malzeme vermeyin. Trabzonspor en iyi futbolu oynayan zaten. Bir kırmızı kart pozisyonu var. Ben demem ama zaten Trabzon'u şampiyon yapacaklar dedirtmeyin."
Son Dakika › Spor › Rıdvan Dilmen'den Trabzon maçındaki tartışılan pozisyona olay yorum - Son Dakika Spor