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Rıdvan Dilmen'in Mesut Özil itirafı sonrası Candaş Tolga Işık donup kaldı: Ben de inanamadım - Son Dakika

Rıdvan Dilmen'in Mesut Özil itirafı sonrası Candaş Tolga Işık donup kaldı: Ben de inanamadım

10.12.2021 17:26

Rıdvan Dilmen yine bomba bir bilgiyle gündemi salladı. Dilmen, Mesut'un uğradığı ayrımcılığı gözler önüne serdi. Dilmen, "Mesut Özil anlattı ben de inanamadım. Çok önemli bir kulübün başkanı, 'Maçtan önce dua etme' demiş. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi. Sunucu Candaş Tolga ışık duyduklarına inanamadı

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, yakın dostu olan Mesut Özil'le ilgili yine çok ses getirecek bir detay paylaştı. Dilmen, Mesut'un hiç anlatmadığı ayrımcılığı gözler önüne serdi.

Rıdvan Dilmen'in Mesut Özil itirafı sonrası Candaş Tolga ışık dondu kaldı: Ben de inanamadım

"DUA ETMESİNİ İSTEMEMİŞ"

Haber Global'de Candaş Tolga Işık'a konuk olan Dilmen, "Mesut Özil bana anlattı ben de inanamadım. Çok önemli bir kulübün başkanı Mesut Özil'e 'Maçtan önce dua etme' demiş. Böyle bir şey olabilir mi?" açıklamasında bulundu.

Rıdvan Dilmen'in Mesut Özil itirafı sonrası Candaş Tolga Işık donup kaldı: Ben de inanamadım

Candaş Tolga Işık, Rıdvan Dilmen, Mesut Özil, dua, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen'in Mesut Özil itirafı sonrası Candaş Tolga Işık donup kaldı: Ben de inanamadım - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen'in Mesut Özil itirafı sonrası Candaş Tolga Işık donup kaldı: Ben de inanamadım - Son Dakika
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