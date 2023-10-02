Rıdvan Dilmen'in sorusuna İsmail Kartal'dan taraftarı mest eden yanıt: Fenerbahçe mutlu olsun bize yeter

Sezona 14'te 14 ile başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ünlü yorumcu ve eski takım arkadaşı Rıdvan Dilmen'in, "1988-1989 Şampiyon! Fenerbahçe Ya İsmail(Arap)! Bu takımı kıskandım ben! Sen Hocam?" sorusuna "Bu formayı sevenler kıskançlık nedir bilmezler." cevabını verdi.

"BU TAKIMI KISKANDIM BEN!"

Rıdvan Dilmen sosyal medya hesabından İsmail Kartal'ı etiketleyerek "1988-1989 Şampiyon Fenerbahçe! Ya İsmail(Arap)! Bu takımı kıskandım ben! Sen Hocam?" paylaşımını yaptı.

"FENERBAHÇE MUTLU OLSUN BİZE YETER"

İsmail Kartal, Fenerbahçe'den eski takım arkadaşının bu sorusuna, "Bu formayı sevenler kıskançlık nedir bilmezler; Fenerbahçe mutlu olsun bize yeter hocam." ifadelerini kullandı.