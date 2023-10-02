Sezona 14'te 14 ile başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ünlü yorumcu ve eski takım arkadaşı Rıdvan Dilmen'in, "1988-1989 Şampiyon! Fenerbahçe Ya İsmail(Arap)! Bu takımı kıskandım ben! Sen Hocam?" sorusuna "Bu formayı sevenler kıskançlık nedir bilmezler." cevabını verdi.
Rıdvan Dilmen sosyal medya hesabından İsmail Kartal'ı etiketleyerek "1988-1989 Şampiyon Fenerbahçe! Ya İsmail(Arap)! Bu takımı kıskandım ben! Sen Hocam?" paylaşımını yaptı.
İsmail Kartal, Fenerbahçe'den eski takım arkadaşının bu sorusuna, "Bu formayı sevenler kıskançlık nedir bilmezler; Fenerbahçe mutlu olsun bize yeter hocam." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Rıdvan Dilmen'in sorusuna İsmail Kartal'dan taraftarı mest eden yanıt: Fenerbahçe mutlu olsun bize yeter - Son Dakika