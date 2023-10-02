Rıdvan Dilmen'in sorusuna İsmail Kartal'dan taraftarı mest eden yanıt: Fenerbahçe mutlu olsun bize yeter - Son Dakika

Rıdvan Dilmen'in sorusuna İsmail Kartal'dan taraftarı mest eden yanıt: Fenerbahçe mutlu olsun bize yeter

Son Güncelleme: 02.10.2023 13:23

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kendisine ''1988-1989 Şampiyon Fenerbahçe! Ya İsmail(Arap)! Bu takımı kıskandım ben! Sen Hocam?'' diye soran eski takım arkadaşı Rıdvan Dilmen'e cevap verdi. Kartal, ''Bu formayı sevenler kıskançlık nedir bilmezler; Fenerbahçe mutlu olsun bize yeter hocam.'' dedi.

Sezona 14'te 14 ile başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ünlü yorumcu ve eski takım arkadaşı Rıdvan Dilmen'in, "1988-1989 Şampiyon! Fenerbahçe Ya İsmail(Arap)! Bu takımı kıskandım ben! Sen Hocam?" sorusuna "Bu formayı sevenler kıskançlık nedir bilmezler." cevabını verdi.

"BU TAKIMI KISKANDIM BEN!"

Rıdvan Dilmen sosyal medya hesabından İsmail Kartal'ı etiketleyerek "1988-1989 Şampiyon Fenerbahçe! Ya İsmail(Arap)! Bu takımı kıskandım ben! Sen Hocam?" paylaşımını yaptı.

"FENERBAHÇE MUTLU OLSUN BİZE YETER"

İsmail Kartal, Fenerbahçe'den eski takım arkadaşının bu sorusuna, "Bu formayı sevenler kıskançlık nedir bilmezler; Fenerbahçe mutlu olsun bize yeter hocam." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in sorusuna İsmail Kartal'dan taraftarı mest eden yanıt
Rıdvan Dilmen'in sorusuna İsmail Kartal'dan taraftarı mest eden yanıt

Rıdvan Dilmen, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen'in sorusuna İsmail Kartal'dan taraftarı mest eden yanıt: Fenerbahçe mutlu olsun bize yeter - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen'in sorusuna İsmail Kartal'dan taraftarı mest eden yanıt: Fenerbahçe mutlu olsun bize yeter - Son Dakika
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