Rıdvan Dilmen'in Twitter paylaşımı gündem oldu: Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras, "Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen" etiketidir - Son Dakika
Üye Girişi

Rıdvan Dilmen'in Twitter paylaşımı gündem oldu: Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras, "Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen" etiketidir

19.07.2022 16:06
Rıdvan Dilmen'in Twitter paylaşımı gündem oldu: Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras, "Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen" etiketidir

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Twitter hesabından kızını ve oğlunu paylaşarak "Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras, 'Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen' etiketidir" sözlerini kaydetti. Usta yorumcunun paylaşımına çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Rıdvan Dilmen'in sosyal medya paylaşımına beğeni yağdı. Usta yorumcu, kızı ve oğluyla birlikte Fenerbahçe temalı bir fotoğraf paylaştı. Paylaştığı fotoğrafta, "Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras, "Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen" etiketidir" dedi.

Rıdvan Dilmen'in 'En büyük mirasım' diyerek paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Rıdvan Dilmen'in paylaştığı fotoğrafa Fenerbahçeli taraftarlardan beğeni ve yorum yağdı. Fotoğrafa yapılan yorumlarda "Gerçek efsane" ifadeleri kullanıldı.

Rıdvan Dilmen'in 'En büyük mirasım' diyerek paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı
Rıdvan Dilmen'in 'En büyük mirasım' diyerek paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı
Rıdvan Dilmen'in 'En büyük mirasım' diyerek paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı
Rıdvan Dilmen'in 'En büyük mirasım' diyerek paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı
YORUMLAR
500
Fethiyespor'da Rıdvan imzayı attı Fethiyespor'da Rıdvan imzayı attı Erdoğan'ın Kyk Açıklamasından Sonra 'Teşekkürler Kılıçdaroğlu' Etiketi Sosyal Medyada Gündem Erdoğan'ın Kyk Açıklamasından Sonra 'Teşekkürler Kılıçdaroğlu' Etiketi Sosyal Medyada Gündem

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen'in Twitter paylaşımı gündem oldu: Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras, 'Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen' etiketidir - Son Dakika


Son Dakika
15:55 Soktuğu insanı saniyeler içinde öldüren zehirli karınca! Türkiye'de şu ana kadar görülmedi
15:55 Tatil pozlarını peş peşe paylaşan Esra Erol'a eşinden romantik yorum: Çok güzelsiniz, tanışalım mı?
15:44 Meriç Nehri'nden çıkarılan 2 metreye yakın yayın balığı görenleri hayrete düşürdü
15:40 Tümer Metin'in en acı günü: Hayata tutunmak için mücadele eden babamı bu akşam kaybettik
15:39 Okulun tuvaletine giren Puma, öğrenciye korku anlar yaşattı
15:36 Bakan Soylu'nun kuzenini öldüren kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:28 Düğünde facia! Maganda kurşunu gelini öldürdü
15:25 Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Teknede amuda kalktığı pozu paylaştı
15:14 Mansur Yavaş'dan Behzat Ç. paylaşımı: 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz
15:10 Hamaney, terör örgütü PKK/YPG'ye yapılacak operasyona karşı çıktı: Türkiye'nin olası Suriye harekatı bölgeyi istikrarsızlaştırır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 16:09:42. #1.12#
SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen'in Twitter paylaşımı gündem oldu: Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras, "Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen" etiketidir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement