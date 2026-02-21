Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak zirve mücadelesinde "yara" aldı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, mücadele sonrası Sports Digitale YouTube kanalında açıklamalarda bulunarak şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

''OSİMHEN YOKSA GALATASARAY YOK''

Victor Osimhen'in önemine dikkat çeken Rıdvan Dilmen, ''Osimhen'li Galatasaray ile Osimhen'siz Galatasaray arasında çok fark var. Torreira ve Sanchez de olmayınca omurga bozuluyor. Osimhen yoksa Galatasaray yok." dedi.

''FUTBOLDA DÜN YOK''

Sözlerine devam eden Rıdvan Dilmen, futbolda önemli olanın bugün olduğunu belirterek, ''Futbolda dün yok. Bugün ve bugünden sonra var. Konya maçından sonra Galatasaray hangi mentalite de olacak? Okan Buruk döneminde ligin 23. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe hiç burun buruna olmadı. İlk kez puan puana olabilirler Pazartesi günü. RAMS Park'ta iki alternatifin yaradığı takım şampiyon olur. Şimdiki şartları ve havayı gördüğümüz zaman orada kazanan şampiyon olacak. Galatasaray o zaman kadar daha sert maçlar oynayacak. Oyundan çok oyuncuların hallerine bakacağız." sözlerini sarf etti.