Spor

Rıdvan Dilmen transfer tavsiyesi verdi: Bütün parayı oraya harcamalılar

20.08.2025 20:30
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin transferde öncelik göstermesi gereken bölgeye dair açıklama yaparak, ''Büyük takımlar sadece 6 numara ile oynamaz. Türkiye liginde orta sahada iki 8 numaraya ihtiyaç vardır. Fenerbahçe bütün parasını bu pozisyona harcamalı.'' dedi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, HT Spor'da Fenerbahçe'nin transfer gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rıdvan Dilmen, Rıdvan Dilmen Sarı-lacivertlilerintransferde öncelik göstermesi gereken bölgeye dair analizlerde bulundu.

'ÜÇLÜ SAVUNMA DÖNEMİ KAPANIR'

Yapılacak transferlerle birlikte üçlü savunma oynanamayacağını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Görünen o ki Fenerbahçe iki kanat oyuncusu transfer edecek: Biri Nene, diğeri de Kerem diyelim... Bu transferler gerçekleşirse üçlü savunma dönemi kapanır. Nene geldi, Kerem veya herhangi bir isim de gelirse üçlü diye bir formatı kalmadı demektir Fenerbahçe'nin.' dedi.

'3-4-1-2 ÇÖPE GİTMİŞ OLUR'

Sözlerine devam eden ünlü yorumcu, 'Artık Fenerbahçe dörtlü savunma ile oynayacak. Çünkü sağ bek, sol bek ve iki kanat oyuncusu ile başka bir diziliş oynayamaz diye yorumluyorum. Örneğin, orta sahanın solunda Brown ve sağında Semedo oynuyor. Gelen kanat oyuncuları nerede oynayacak? 3-4-1-2 çöpe gitmiş olur. Bunu olumsuz anlamda söylemiyorum, belki de daha doğru olduğunu düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE BU SİSTEME DÖNÜYOR'

Fenerbahçe'nin dörtlü sisteme döneceğini söyleyen Rıdvan Dilmen, '99 puanlık sezonda sağ bek Osayi, önünde İrfan Can; sol bek Ferdi, önünde Tadic vardı. Fenerbahçe yeniden bu sisteme dönüyor. Bundan sonra nadiren üçlü sistem göreceğiz. Fenerbahçe, 4-2-3-1 veya 4-4-2'ye dönüyor. 3-4-3 oynanırsa bile En-Nesyri veya Duran kenarda kalacak.' yorumunu yaptı.

'NE YAPIP EDİP APPIAH BULACAK'

Sarı-lacivertlilerin yeni bir Appiah bulması gerektiğini ifade eden deneyimli yorumcu, 'İrfan Can Kahveci Mourinho'nun hiç düşünmediği bir oyuncu gibi görünüyor. Aklının ucunda dahi yok İrfan Can. İrfan Can Eğribayat ise beğendiğim bir kaleci ama Mourinho'nun en acil ihtiyacı sağ ayaklı bir 8 numara. Hiç şansı yok, alması lazım. Ne yapıp edip Appiah bulacak!' sözlerini sarf etti.

'BÜTÜN PARAYI BU POZİSYONA HARCAMALI'

Fenerbahçe'nin transfer önceliği hakkında da yorum yapan Rıdvan Dilmen, 'Büyük takımlar sadece 6 numara ile oynamaz. Türkiye liginde orta sahada iki 8 numaraya ihtiyaç vardır. Fenerbahçe bütün parasını bu pozisyona harcamalı. Amrabat - Fred ikilisi olmaz. Amrabat stoperlerin arasına girdiği için Fred yalnız kalıyor ve sahada kayboluyor. Fred'i sadece el hareketleri yaparken görebiliyoruz. Ciğer gitmiyor artık. Bütün izleyiciler Fred'i dikkatli takip etsin. Birinci dakikadan itibaren iki eli de havada. Mental olarak oyundan kopmuş durumda." şeklinde konuştu.

