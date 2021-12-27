Rıdvan Dilmen uyardı: Beşiktaş taraftarı buna hazır olsun

Siyah-Beyazlılar, ilk yarının kapanış maçında Konyaspor'a 1-0 kaybetti. TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın gidişatı hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Dilmen, Önder Karaveli ile devam etmenin her türlü sonucu doğurabileceğini ifade etti.

İşte Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş yorumu:

"İYİ BİR HESAP YAPMAK LAZIM"

" Ahmet Nur Çebi'nin kredisi var teknik adam konusunda. Çok para harcandı hem Sergen Yalçın hem Abdullah Avcı için. Ama Önder hocayla devam edilmesi mantıklı olabilir. İyi bir hesap yapmak lazım.

"OYUNCULAR BİLİYOR"

Önder hocayla devam edilirse iki ileri, bir geri, iki ileri, bir geri olur. Beşiktaş taraftarı buna hazır olsun. Ahmet Nur Çebi, ne kadar söylerse söylesin şampiyon olacağız diye, oyuncular olamayacağını biliyor."