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Rıdvan Dilmen uyardı: Beşiktaş taraftarı buna hazır olsun - Son Dakika

Rıdvan Dilmen uyardı: Beşiktaş taraftarı buna hazır olsun

27.12.2021 22:43
Rıdvan Dilmen uyardı: Beşiktaş taraftarı buna hazır olsun

Beşiktaş'ın Konyaspor'a 1-0 kaybettiği maçın ardından Rıdvan Dilmen'den çarpıcı yorumlar geldi. Dilmen, Önder Karaveli ile devam edilmesinin mantıklı olduğunu ancak garanti bir yol olmadığını dile getirdi. Dilmen, "Devam etmek mantıklı olabilir. İki ileri bir geri, iki ileri bir geri olur. Taraftar buna hazır olsun. İyi hesap yapmak lazım" ifadesini kullandı.

Siyah-Beyazlılar, ilk yarının kapanış maçında Konyaspor'a 1-0 kaybetti. TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın gidişatı hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Dilmen, Önder Karaveli ile devam etmenin her türlü sonucu doğurabileceğini ifade etti.

İşte Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş yorumu:

"İYİ BİR HESAP YAPMAK LAZIM"

" Ahmet Nur Çebi'nin kredisi var teknik adam konusunda. Çok para harcandı hem Sergen Yalçın hem Abdullah Avcı için. Ama Önder hocayla devam edilmesi mantıklı olabilir. İyi bir hesap yapmak lazım.

"OYUNCULAR BİLİYOR"

Önder hocayla devam edilirse iki ileri, bir geri, iki ileri, bir geri olur. Beşiktaş taraftarı buna hazır olsun. Ahmet Nur Çebi, ne kadar söylerse söylesin şampiyon olacağız diye, oyuncular olamayacağını biliyor."

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Önder Karaveli, Rıdvan Dilmen, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen uyardı: Beşiktaş taraftarı buna hazır olsun - Son Dakika Spor


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