Rıdvan Yılmaz 100. Maçına Çıkıyor

Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı formayla 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde sezona 7 maçta alınan 6 galibiyet, 1 yenilgiyle başlayan Beşiktaş'ta 25 yaşındaki oyuncu, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Kauno Zalgiris ile deplasmanda oynanacak rövanş müsabakasıyla farklı bir heyecanı yaşayacak.

Siyah-beyazlı futbolcu, Litvanya ekibine karşı süre alması durumunda Beşiktaş formasıyla "dalya" diyecek.

Beşiktaş altyapısından yetişen sol bek, siyah-beyazlı formayı ilk olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Şenol Güneş döneminde giydi.

99 maçta 4 gol kaydetti

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'ta tüm kulvarda 99 maçta görev yaptı.

Siyah-beyazlı oyuncu, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 79, Ziraat Türkiye Kupası'nda 11, Avrupa kupalarında 8, TFF Süper Kupa'da ise 1 kez olmak üzere 99 maça çıktı.

Rıdvan Yılmaz, söz konusu 99 müsabakada 4 kez gol sevinci yaşadı.

İlk maçı ligde Çaykur Rizespor'a karşı

Rıdvan Yılmaz, resmi maçlarda siyah-beyazlı formayı ilk kez Çaykur Rizespor karşılaşmasında sırtına geçirdi.

2018-2019 sezonunun 27. haftasında o dönem Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 8 Nisan 2019 günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı.

Müsabakayı 7-2'lik skorla kazanan siyah-beyazlılarda o sezon 18 yaşındaki Rıdvan, 88. dakikada Adem Ljajic'in yerine ilk kez Beşiktaş formasıyla resmi bir maçta oyuna dahil oldu.

Rangers'a transfer oldu

Rıdvan Yılmaz, 2022-2023 sezonu başında Rangers'a transfer oldu.

Siyah-beyazlı kulübün altyapısında yetişen 25 yaşındaki sol bek, o dönem 4 milyon avro garanti, 2 milyon 250 bin avro da şarta bağlı bedel ile İskoç ekibine imza attı.

Rangers'ta 3 sezon top koşturan Rıdvan Yılmaz, tüm kulvarlarda 77 karşılaşmada 2 kez gol sevinci yaşadı.

İkinci Beşiktaş dönemi

İskoçya temsilcisinde 3 sezon geçiren Rıdvan Yılmaz, geçen yıl yeniden yuvası Beşiktaş'a döndü.

Kariyerindeki ikinci Beşiktaş döneminin başında havalimanında açıklamalarda bulunan Rıdvan, "Çok mutluyum. İlk günkü gibi aynı his ve heyecanla buradayım. Beşiktaş formasını üstüme yeniden giydiğimde çok mutlu oldum. Beşiktaş'ı çok özlemiştim." ifadelerini kullanmıştı.

Rıdvan Yılmaz, yeniden sırtına geçirdiği siyah-beyazlı formayla geçen sezon 30, bu sezon ise 7 maçta görev yaptı.

Beşiktaş'ta 6 farklı teknik adamla çalıştı

Siyah-beyazlı futbolcu, Beşiktaş kariyerinde 6 farklı teknik adamla çalıştı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2018-2019 sezonunda ilk kez forma giyen Rıdvan Yılmaz, daha sonra sırasıyla Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Önder Karaveli, Valerien Ismael ve Vincenzo Italiano ile çalıştı.

Beşiktaş'ta kazanılan 3 kupa

Siyah-beyazlı takımda 6. sezonunu geçiren Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş formasıyla geride kalan 6 sezonda 3 kez kupa sevinci yaşadı.

Rıdvan, siyah-beyazlı takım ile 1'er Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğuna uzandı.