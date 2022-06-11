Rıdvan Yılmaz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer oldu! Beşiktaş 6.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 payla anlaşma sağladı - Son Dakika
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Rıdvan Yılmaz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer oldu! Beşiktaş 6.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 payla anlaşma sağladı

11.06.2022 15:41

Beşiktaş'ta forma giyen 17 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, son Avrupa Ligi şampiyonu Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Siyah-beyazlı takım, Frankfurt ile 6.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 payla anlaşma sağladı. Alman ekibi, Rıdvan Yılmaz ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş ile Eintracht Frankfurt, Rıdvan Yılmaz'ın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Genç yıldız, Alman ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

6.5 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, genç milli sol bekin transferi için Alman ekibi ile 6.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan %20 payla anlaşma sağladı. Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

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RIDVAN YILMAZ PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Beşiktaş altyapısında yetişen ve 17 yaşında A Takım kadrosunda katılan Rıdvan Yılmaz, 4 sezonda forma giydiği 60 maçta 4 gol attı; 7 asist yaptı. 21 yaşındaki sol bek 6 kez de A Milli Takımı'nda görev aldı.

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Son Dakika Spor Rıdvan Yılmaz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer oldu! Beşiktaş 6.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 payla anlaşma sağladı - Son Dakika


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