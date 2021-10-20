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Riva'daki kritik toplantıda neler konuşuldu? Burak Elmas tüm detayları anlattı - Son Dakika

Riva'daki kritik toplantıda neler konuşuldu? Burak Elmas tüm detayları anlattı

20.10.2021 18:19

Başkan Burak Elmas, TFF ile Kulüpler Birliği arasında gerçekleşen toplantının ardından açıklamalarda bulundu. İsimleri değil sistemi konuştuklarını belirten Elmas, "Yabancı hakem konusu geçmedi. Sistemde değişiklik yapılması gerektiği konuşuldu. VAR hakemlerinin ayrı olmasından tutun gözlemci raporlarının detayları, atama şekilleri gibi her şey konuşuldu. Uzun bir toplantı oldu" ifadelerine yer verildi.

Hakem kararlarının son dönemde tartışma konusu olması üzerine TFF ile Kulüpler Birliği arasında kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıklamalarda bulunurken, "Artık sistemi değiştirecek iradeyi göstermemiz lazım" dedi.

Burak Elmas'ın açıklamaları şöyle:

"SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEK İRADEYİ GÖSTERMEMİZ LAZIM"

"Yaptığımız toplantı sonrası MHK ve yapısıyla ilgili sıkıntılardan bahsetmiştik. Bu hususlarda bazı gelişmeler oldu. Fakat son haftalarda bazı takımların hakem standartlarıyla yaşadığı problemlerden sonra buradaki kulüp başkanlarıyla beraber federasyonla sıkıntıları konuştuk. Sistemi artık değiştirecek iradeyi göstermemiz lazım. Hakem standardı ve tutumu futbolu çok değiştiren bir faktör. Genel kanı şu, hem kulüpler hem de federasyon yetkilileri buradaki problemlerde hemfikirler ve çözüm için bir irade koyuluyor ortaya. Burada yapılan toplantı sonucunda bir iki kulübün değil, tüm kulüplerin şikayetçi olduğu şeyler. İyi niyet ve irade çok önemli. Umarım kısa süre içinde sonuçları alırız.

"YABANCI HAKEM KONUSU GEÇMEDİ"

Yabancı hakem konusu geçmedi. En azından benim katıldığım bölümde yoktu, ben biraz geç katıldım. Sistemde değişiklik yapılması gerektiği konuşuldu. VAR hakemlerinin ayrı olmasından tutun gözlemci raporlarının detayları, atama şekilleri gibi her şey konuşuldu. Uzun bir toplantı oldu.

"BU BAŞLANGIÇ"

Kulüpler Birliği adına değil, Galatasaray adına konuşayım. İsimleri değiştirme konusunda modeli değiştirmeyi defalarca denedik. Bozuk sistemi düzeltip o liyakatla kişileri göreve getirmemiz gerekiyor. Tekrar söylüyorum, benim bulunduğum bölümde hakemler konusunda bir isim geçmedi. Tüm kulüp başkanları görüşlerini belirtirken isimler üzerinden değil sistemi değiştirme üzerinden konuşuldu. Böyle bir irade oluşmuşken buradan yenilikçi, Türk futbolunu ileri taşıyabilecek ve adaleti sağlayacak bir aksiyon çıkar ve bunun sonuçlarını alırız umarım. Her maçta hakem performansından şikayet ediyoruz. Bunların veri bazında olmasını istiyoruz. Aslında bu başlangıç. Bunu umarım federasyon yapar. Biz değil, federasyon verilerle değerlendirir."

Riva'daki kritik toplantıda neler konuşuldu? Burak Elmas tüm detayları anlattı

Merkez Hakem Kurulu, Futbol Federasyonu, Galatasaray, Burak Elmas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Riva'daki kritik toplantıda neler konuşuldu? Burak Elmas tüm detayları anlattı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Riva'daki kritik toplantıda neler konuşuldu? Burak Elmas tüm detayları anlattı - Son Dakika
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