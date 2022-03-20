Demir Grup Sivasspor-Altay maçının ardından - Rıza Çalımbay - Son Dakika
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Demir Grup Sivasspor-Altay maçının ardından - Rıza Çalımbay

20.03.2022 16:49

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahalarında Altay'ı 2-1 mağlup ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahalarında Altay'ı 2-1 mağlup ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın hem kendileri hem de rakipleri açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Ligde geçen hafta Adana Demirspor karşısında kazandıklarını ve bu moralle karşılaşmaya çıktıklarını anımsatan Çalımbay, "Aynen böyle gergin bir maçtı, iki takımın da galibiyete ihtiyacı vardı. Biz maça istediğimiz şekilde başlayamadık. Maçın ikinci yarısında da hiç beklemediğimiz bir anda gol yedik. Hiçbir zaman oyundan kopmadık. Yaptığımız taktik değişikliklerle her türlü riske girdik ve güzel bir maç kazandık." dedi.

Geriye düştükleri için taraftarların umudunun kalmadığını ancak kazanmasını bildiklerini dile getiren Çalımbay, şöyle devam etti:

"Zor da olsa bu maçı çevirdik. Tabii ki daha iyi oynayarak kazanmak isterdik ama önemli olan bu maçı kazanmak. İkinci yarı oyuna giren arkadaşlarımız özellikle çok iyi işler yaptı. Sakat arkadaşlarımız vardı. Mustapha Yatabare'yi konuşarak oynaması konusunda ikna ettim. Oyuna sonradan giren arkadaşlarımız gerçekten mükemmel işler yaptı. Maçtan kopmadık ve galibiyet için ne gerekirse her şeyi yaptık. İki güzel gol attık."

Çalımbay, taraftara çağrı yapmalarına rağmen karşılaşmaya ilgi gösterilmemesine de tepki gösterdi.

Demir Grup Sivasspor-Altay maçının ardından - Rıza Çalımbay
Demir Grup Sivasspor-Altay maçının ardından - Rıza Çalımbay
Demir Grup Sivasspor-Altay maçının ardından - Rıza Çalımbay
Demir Grup Sivasspor-Altay maçının ardından - Rıza Çalımbay
Demir Grup Sivasspor-Altay maçının ardından - Rıza Çalımbay
Demir Grup Sivasspor-Altay maçının ardından - Rıza Çalımbay
Demir Grup Sivasspor-Altay maçının ardından - Rıza Çalımbay
Demir Grup Sivasspor-Altay maçının ardından - Rıza Çalımbay
Demir Grup Sivasspor-Altay maçının ardından - Rıza Çalımbay
Demir Grup Sivasspor-Altay maçının ardından - Rıza Çalımbay
Demir Grup Sivasspor-Altay maçının ardından - Rıza Çalımbay

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SPOR Demir Grup Sivasspor - Altay maçının ardından SPOR Demir Grup Sivasspor - Altay maçının ardından Demir Grup Sivasspor - Altay: 2-1 Demir Grup Sivasspor - Altay: 2-1

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor-Altay maçının ardından - Rıza Çalımbay - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demir Grup Sivasspor-Altay maçının ardından - Rıza Çalımbay - Son Dakika
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