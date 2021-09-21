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Rıza Çalımbay: "Tek düşüncemiz 3 puanla ayrılmaktı" - Son Dakika

Rıza Çalımbay: "Tek düşüncemiz 3 puanla ayrılmaktı"

21.09.2021 23:03
Rıza Çalımbay:

5 maçlık galibiyet hasretine Malatya'da son veren DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, sahaya çıkarken tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu belirterek, bu galibiyetle üzerlerindeki stresi de attıklarını söyledi.

5 maçlık galibiyet hasretine Malatya'da son veren DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, sahaya çıkarken tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu belirterek, bu galibiyetle üzerlerindeki stresi de attıklarını söyledi.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugün Malatya karşısına tek düşünce galibiyet, olarak çıktıklarını ifade ederek, "Bizim tek düşüncemiz buradan 3 puanla ayrılmaktı, buna göre mücadele ettik. İlk yarı çok güzel pozisyonlar yakaladık ama maalesef pozisyonları kaçırdık. İkinci yarıda oyundan kopmadık mücadele ettik en sonunda çok güzel bir gol bulduk. Üzerimde bir stres vardı, 5 maçlık bir gerginlik vardı, bunu biran önce atmamız lazımdı. Bunu da attık, bundan sonra daha rahat daha güvenli maçlar oynayacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

İki takım açısından da güzel bir karşılaşma oynandığını ifade eden Çalımbay, "İki takım da kazanmak için oynadı, beraberliği düşünmedi. İzleyenler için de zevkli bir maç oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Bizim için bu çok önemliydi, bir dönüm maçıydı. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağız. Avrupa Kupası maçları nedeniyle herkesten önce sezon açtık, daha fazla maç oynadık. Yorgunluk, sakatlanan oyuncular vardı, o çalkantılı dönemi yavaş yavaş atlatıyoruz. Önümüzde Karagümrük, arkasından Beşiktaş ve daha sonra ara var. Bu ara bizim için çok iyi olacak. Sakat oyuncularımız gelecek, çok daha iyi çalışacağız. Sezon sonu da hedefimiz geçen sene olduğu gibi Avrupa Kupalarına katmak. Bunun için ne gerekliyse yapacağız" diye konuştu.

(Numan Güder - Cahit Özçelik/İHA)

Rıza Çalımbay: Tek düşüncemiz 3 puanla ayrılmaktı

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Malatya, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rıza Çalımbay: 'Tek düşüncemiz 3 puanla ayrılmaktı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rıza Çalımbay: "Tek düşüncemiz 3 puanla ayrılmaktı" - Son Dakika
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