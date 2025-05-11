Rıza Çalımbay, Ümit Öztürk'e ateş püskürdü: O penaltıları 3 büyüklere vermesin de göreyim - Son Dakika
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Rıza Çalımbay, Ümit Öztürk'e ateş püskürdü: O penaltıları 3 büyüklere vermesin de göreyim

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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bodrum FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Çalımbay, karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk'e tepki göstererek, ''Hakem arkadaş üç büyüklere o iki penaltıyı vermesin de göreyim. Oradan kaçamaz onlara verir penaltıyı, bize vermedi.'' dedi.

11.05.2025 22:14
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor, sahasında Sipay Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı.Net Global Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

İlk yarı ve ikinci yarının başında net gol pozisyonları yakaladıklarını aktaran Çalımbay, "Maç bizim üstünlüğümüzle geçti. Rakip sürekli bir defans yapma peşindeydi. Gelen pozisyonlarda maalesef son paslardan faydalanamadık ve gelenleri atamadık. Oyundan çok memnunum." dedi.

UĞUR ÇİFTÇİ'YE TEPKİ HAKKINDA

Karşılaşma sırasında takım kaptanı Uğur Çiftçi'ye olan tepkilerle ilgili konuşan Çalımbay, "Taraftarın haklı olduğu yerlerde var, onlar da takımlarının en iyi yerde olmasını istiyor. Onlar da sıkıntılı ama bizler kadar sıkıntı yaşamıyorlar. Arkadaşlarımızın zaten işi o, parasını buradan kazanıyor. Hiçbir futbolcu kendini kötü gösterecek bir şey yapmaz." ifadelerini kullandı.

''3 BÜYÜKLERE O PENALTIYI VERMESİN DE GÖREYİM''

Çalımbay, karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk'e de tepki göstererek, "Hakem arkadaş üç büyüklere o iki penaltıyı vermesin de göreyim. Oradan kaçamaz onlara verir penaltıyı, bize vermedi. Bana göre o pozisyonlardan biri kesin penaltıydı. Oyuncularımla gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

Rıza Çalımbay, Ümit Öztürk\'e ateş püskürdü: O penaltıları 3 büyüklere vermesin de göreyim

Rıza Çalımbay, Ümit Öztürk, Sivasspor, Futbol, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay, Ümit Öztürk'e ateş püskürdü: O penaltıları 3 büyüklere vermesin de göreyim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Hakan1421:
    3 büyüklerin şeyini ağzına alma rıza Çalımbay, Sivas'ta ki maçta barış alpere manajin yaptığı kırmızı kartlık harekete sarı kart veren hakemi gördü cümle alem, başarısızlığını kabul et ve hatanı düzelt 54 3 Yanıtla
  • Erdal Cekicoglu:
    Rıza hocada hem hakemlere sallıyor hemde hakem görevini bırakırken hata yaptım kusura bakma dediğindede olur böyle şeyler hocam bırakma hakemliği diyor. 33 4 Yanıtla
  • barış özcan:
    Sana duyduğum saygıyı kaybettin ve eminimki benim gibi çok düşünen vardır, koca takımı küme düşüreceksin ve buda sana ayıp olacak yeter. 24 5 Yanıtla
  • Mesut hakan Fırat:
    Sen kendi evinde bodrumu yenme birde konuşuyisun 21 3 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    yeter rıza yeter dinlen artık la 15 3 Yanıtla
  • Volkan Aka:
    sattığın maçlara say 14 2 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Sivas gs ye kaybettiği gün küme düştü demiştim, bu iş bitti Sivas td istikrarsizliginin kurbanı oldu 6 6 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    fetocu değilsen vermezler fenere vermiyorlar GS veryorlar mesala bakın pensltu sayisina anlarsınız 5 4 Yanıtla
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