- Rıza Çalımbay: "Yediğimiz goller bize yakışmadı"

İZMİR - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kazanmak için her şeyi yaptıklarını ancak yedikleri gollerin kendilerine yakışmadığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Sivasspor, deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik direktör, farklı bir mücdele olduğunu dile getirerek, "İlk yarıda istediğimiz şeylerin bazılarını yapamadık. Tek üzüldüğümüz nokta çok çalışmamıza rağmen kornerden yediğimiz goldü. İkinci yarıya iyi başladık ve golü bulduk. Bundan sonra İkinci golü atmak için her şeyi yaptık. Fakat biz ataktayken kontra atak sonucu golü yedik ve mağlup olduk. Yediğimiz goller bize yakışmadı ama bunlar futbolun içinde olan şeyler. Göztepe'nin puan ihtiyacı vardı, çok istediler. Biz de her şeyi yaptık ama olmadı. Önümüzde çok önemli maçlar var. O maçları kazanmak için her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.