Rize Amatör Spor Kulüpleri Altın Yılını Yaşadı - Son Dakika
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Rize Amatör Spor Kulüpleri Altın Yılını Yaşadı

Rize Amatör Spor Kulüpleri Altın Yılını Yaşadı

Rize'de amatör spor kulüpleri, futbol ve diğer spor branşlarında elde ettikleri başarılarla altın yılını yaşadı. Çayelispor'un TFF 3. Lig'e yükselmesi ve Veliköyspor'un BAL ligine çıkması gibi başarılarla birlikte Rize, diğer spor branşlarında da Türkiye şampiyonları çıkarttı. Rize Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) başkanı Ali Çelik, Rize'den olimpiyat şampiyonları çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Rize'nin spor branşlaşmasının arttığı ve genç sporcuların yeteneklerini gösterdiği vurgulandı.

25.05.2024 13:08
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Rize'de amatör spor kulüpleri, bu yıl elde ettikleri başarılarla altın yılını yaşadı.

Rize amatörde bu yıl futbol ve birçok spor branşında büyük bir başarı elde etti. Futbolda bölgesel amatör ligde (BAL) bu yıl mücadele eden Çayelispor, 30 yıl sonra şampiyon olarak TFF 3. Lig'e yükselirken süper amatör liginde mücadele eden diğer bir Rize takımı olan Veliköyspor'da şampiyon olarak BAL ligine yükseldi. Rize, futbolun yanı sıra diğer spor branşlarında da Türkiye şampiyonları çıkarttı. Dövüş sporlarından, su sporlarına her türlü branştan sporcu yetiştirilmeye çalışılırken şu an ki hedef, olimpiyat sporlarında Rizeli gençlerin Türkiye'yi temsil etmesi. Rize Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) başkanı Ali Çelik, Rize'den olimpiyat şampiyonları çıkartmak istediklerini ifade etti.

"Bizim için altın bir yıl oldu"

Amatör spor kulüplerinde bu yıl ki başarılarla birlikte Rize'nin altın bir yıl yaşadığına vurgu yapan Rize ASKF başkanı Ali Çelik, "Bu yılımızı altın yılımız olarak değerlendiriyoruz. Çayelispor'un şampiyon olması bizim için altın bir yıl oldu. Futbolun yanı sıra diğer branşlarda da etkili bir sezon geçirdik. Özellikle 2 takımımız Hentbol'da süper ligde. Su sporlarında, raftingde, boksta bir çok Türkiye şampiyonasını kazandık. Dünya şampiyonları Rize'den çıktı. Güreşte de inanılmaz bir ivme kazandık. Okul sporlarında da çok başarılı olduk. Rize bu yıl altın yılını yaşadı diyebiliriz. Futbolu anlatmaya gerek yok. Dünyada en çok seyircisi olan spor branşı ama diğer branşlar da Rize'de çok etkili. Biz geldiğimizde bu kadar spor tesisi yoktu. Hatta merkezde futbol sahamız yoktu. Bunların hepsi oldu. Üstüne Rize'ye inanılmaz tesisler yapıldı. Yeni bir tesisleşme de olacak. Bu tesisleşmeyle birlikte okul sporlarının da desteklenmesiyle bir ivme yakalayacak. Yeterince başarılı olamadık. Bazı kamu kuruluşlarının eskiden vermiş olduğu desteği şimdi de almış olsak belki de daha farklı bir ambiyans yakalardık. Kulüplerimizin birçoğu ayakta kaldı" ifadelerini kullandı.

"Sporun sadece futbol olmadığı yavaş yavaş görünmeye başladı"

Futbol dışında da diğer spor branşlarında da sporcu yetiştirdiklerini ve birçok alanda şampiyonlar çıkarttıklarını ifade eden Çelik, "Futbolun dışındaki branşlara da ilgi artmaya başladı. Rize'de spor branşlaşması yaşanıyor. Sadece sporun futbol olmadığını yavaş yavaş görünmeye başladı. Burada da destek biraz daha yükseldi. Biz hemen memnun kalmıyoruz. Hedeflerimiz büyük. Bence çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Rize'nin çocuğu yeteneklidir. İnşallah bundan sonra olimpiyatlara sporcu yetiştiririz. Futbolda da neden ikinci, üçüncü liglerde başka takımlarımız olmasın. İnşallah ilerleyen zamanlarda en büyük hallerimizden bir tanesi merkezden bir futbol takımının 3. Lig'e çıkmasının daha iyi olacağını düşünüyorum. Tesisleşme açısından bir sorunumuz olduğunu düşünmüyorum. Eğitici kısmında biraz eksiğimiz oluyor. Bence spor yapmayan kimsenin kalmaması lazım. Herkesin spor yapması lazım" şeklinde konuştu.

"Tesislerimizden daha çok Barış Alper Yılmaz'lar çıkacağına inanıyorum"

Rize'nin amatör kulübünde yetişerek Galatasaray'ın futbolcusu olan Barış Alper Yılmaz gibi bir çok Rizeli gencin de başarılı birer futbolcu olarak çıkabileceğini dile getiren, Başkan Çelik, "Barış Alper Yılmaz'ın başarısı hepimizi mutlu ediyor çünkü içimizden birisi. Bizim tesislerimizden daha çok Barış Alper Yılmaz'lar çıkacağına inanıyorum. Sadece futbolda değil. Kanoda, raftingde, yelkende bir Rizeli neden bizi olimpiyatlarda olmasın. Hedef bundan sonra olimpik sporlarda sporcu yetiştirmek olmalı. Futbolda da yetenekli çocukların artması" dedi. - RİZE

Kaynak: İHA

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