Rize Çayeli\'ndeki Senoz Vadisi\'nde Enduro ve ATV Şampiyonası 102 sporcuyla başladı

Rize'nin Çayeli ilçesinde ikincisi düzenlenen Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası, Senoz Vadisi'nde tulum ve horon gösterileri eşliğinde verilen magazin startıyla başladı.

Discover Kaçkar çatısı altında; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği, Çayeli Kaymakamlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğiyle organize edilen Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası, Rize'nin Çayeli ilçesindeki Senoz Vadisi'nde ikinci kez gerçekleştiriliyor. Çayeli Kaymakamlığı önünde düzenlenen magazin startına tulum ezgileri ve horon gösterileri eşlik etti. 102 sporcunun katıldığı şampiyonanın start seremonisine Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Vali Yardımcısı Abdullah Kurt, Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan katıldı.

Magazin startında konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası çok güzel bir organizasyon. Senoz Vadisi'nde doğal bir ortamda muhteşem bir organizasyon. Rize'de ikincisi gerçekleştiriyoruz. İlk etabını maden ocağında gerçekleştireceğiz. Bu da ayrı bir güzellik. Organizasyonda Rize'nin doğal güzelliklerini göreceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Şampiyona, 2023 yılında "Spor turizminde marka şehir Rize" temasıyla düzenlenen Rize Spor Turizmi Çalıştayı hedefleri doğrultusunda, Senoz Vadisi ile Çayeli'nin doğa ve spor turizmi potansiyelini tanıtmayı amaçlıyor. Discover Kaçkar çatısı altında kent genelinde UTMB, dağcılık şenlikleri, doğa yürüyüşleri, snowcross, rafting, kano, dağ bisikleti ve dağ kayağı gibi etkinlikler de sürdürülüyor.