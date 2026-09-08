Rize'de 11-13 Eylül'deki Kaçkar by UTMB öncesi sporcular kent merkezinde tanıtıldı - Son Dakika
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Rize'de 11-13 Eylül'deki Kaçkar by UTMB öncesi sporcular kent merkezinde tanıtıldı

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Rize'de 11-13 Eylül'de Ayder Yaylası ve Kaçkar Dağları'nda düzenlenecek Kaçkar by UTMB öncesi, kent merkezindeki alışveriş merkezi önünde tanıtım etkinliği yapıldı. 1600'den fazla sporcunun katılacağı yarışlarda 4, 20, 50 ve 100 kilometrelik parkurlarda koşulacak.

Rize'de düzenlenecek dünyanın en prestijli ultra dağ maratonu UTMB Dünya Serisi'nin Türkiye'deki ayağı "Kaçkar by UTMB"nin ikinci organizasyonu öncesinde sporcular için tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde, Rize Valiliği koordinasyonunda, 11-13 Eylül tarihlerinde Ayder Yaylası ve Kaçkar Dağları'nda yapılacak organizasyona katılacak sporcular, kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin önünde kurulan sahnede kendilerini tanıttı, deneyimlerini paylaştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, AA muhabirine, bu yıl ikincisi düzenlenecek organizasyona 1600'ün üzerinde sporcunun katılacağını söyledi.

Yarışlara cumartesi günü sabah 4'te start verileceğini anlatan Öztürk, "4 kilometre, 20 kilometre, 50 kilometre, en büyüğü ve en efsanesi olan 100 kilometre koşularına ev sahipliği yapacağız." dedi.

Öztürk, organizasyonun Rize'de yapılmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, sporculara başarılar diledi.

Geçen yıl "Kaçkar by UTMB"nin 20 kilometrelik parkurunda birinci olan Beyza Güzel, Kaçkar'ın olağanüstü bir doğasının olduğunu ve her adımda doğayı hissetmeyi çok sevdiğini ifade etti.

Güzel, geçen sene çok heyecanlı bir yarış olduğunu anlatarak, "Bu sene daha büyük bir heyecana sahibim. Çünkü bu güzel yarış, ikinci yılında ülkemizde devam ediyor ve gitgide büyüyor. Çok mutluyum." diye konuştu.

Geçen yıl 20 kilometrelik parkurda mücadele veren 55 yaşındaki Nazmiye Dalga ise "Benim bir sporcu geçmişim yok. Geçen sene hiç doğru düzgün antrenman yapmadan katıldım. Türk kadınının gücünü göstermek için buradayız. Gücümün yettiği sürece de gideceğim, sporun yaşı yok." ifadelerini kullandı.

Programa, Vali Yardımcıları Abdullah Kurt, Mustafa Batuhan Alpboğa ve Metin Eyyüpkoca, Kültür ve Turizm İl Müdürü Alper Avluk, Kaçkar By UTMB ekibi ve sporcular katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Rize'de 11-13 Eylül'deki Kaçkar by UTMB öncesi sporcular kent merkezinde tanıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de 11-13 Eylül'deki Kaçkar by UTMB öncesi sporcular kent merkezinde tanıtıldı - Son Dakika
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