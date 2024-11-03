Rize'de Futbol Maçında Kavga, Polis Müdahale Etti - Son Dakika
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Rize'de Futbol Maçında Kavga, Polis Müdahale Etti

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Rize'de U14 futbol maçında kavga çıkınca polis biber gazı kullanarak durumu kontrol altına aldı.

03.11.2024 17:07
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- Rize'de oynanan maçta kavga çıktı, polis biber gazı kullandı

RİZE - Rize'de oynanan U14 Gelişim Futbol Ligi maçında çıkan kavganın ardından polis biber gazı kullanarak olaylara müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre U14 Futbol Ligi'nde Rizespor ile Trabzonspor arasında Rize'de oynanan karşılaşmada, bordo-mavililerin 2-2 beraberliği yakalamasının ardından gerginlik yaşandı. Beraberlik golünü atan Trabzonsporlu oyuncu kırmızı kart görürken, Trabzonspor'un iki antrenörü sahaya girerek duruma tepki gösterdi ve hakemle tartıştı. Yaşananların ardından Trabzonspor'un iki antrenörü de kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Rizespor'un yedek kulübesinde bulunan bir kişi ise yedek kulübesinden çıkıp tribünlerin önüne gelerek taraftarların bulunduğu tel örgüleri tekmeledi. Bu kişi daha sonra Trabzonspor yedek kulübesine doğru ilerleyerek Trabzonspor teknik direktörünün üzerine yürüdü.

Polis olayları biber gazı kullanarak sakinleştirdi. Daha sonra maç kaldığı yerden devam etti ve 2-2 berabere sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Rize'de Futbol Maçında Kavga, Polis Müdahale Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de Futbol Maçında Kavga, Polis Müdahale Etti - Son Dakika
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