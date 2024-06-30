Spor

- Rize'nin ilk kadın muhtarı, ilk turnuvasında şampiyon oldu

Mahalle muhtarları çocuklara teknik direktörlük yaptı

Hayatını kaybeden Esila Tüfekçi adına futbol turnuvası düzenlendi

RİZE - Rize Belediyesi'nin düzenlediği 'Esila Tüfekçi Mahalleler Arası Çocuklar Futbol Turnuvası ve Şenliği'nde mahalle muhtarları kendi mahalle takımlarının teknik direktörlüğünü yaptı.

Rize Belediyesi tarafından 'Esila Tüfekçi Mahalleler Arası Çocuklar Futbol Turnuvası ve Şenliği' düzenledi. Düzenlenen turnuvada 19 mahalle takımının mücadelesi sahne olurken, takımlara mahalle muhtarları teknik direktörlük yaptı. Finalde İslampaşa ve Taşlıdere Mahallesi karşı karşıya geldi. Finalde 2-1'lik sonuçla son bulan maçı İslampaşa Mahallesi kazandı. Bu yıl yapılan yerel seçimlerde Rize'nin ilk kadın muhtarı olarak seçilen Ayşegül Memişoğlu'nun takımı olan İslampaşa Mahallesi şampiyon oldu. Müsabakaların ardından turnuvanın kazananlarına madalyaları ve kupaları verildi.

"Bir kadın muhtar olarak bir futbol takımına teknik direktörlük yapmak çok değişik bir duyguydu"

Rize'nin ilk kadın muhtarı olan İslampaşa Mahallesi Muhtarı Ayşegül Memişoğlu, teknik direktörlük yapmanın da farklı bir duygu olduğuna vurgu yaparak, "Çok mutluyuz. Gerçekten bir haftadır gece-gündüz uyumuyoruz. Hele de ben çok heyecanlıydım. Bir kadın muhtar olarak bir futbol takımına teknik direktörlük yapmak çok değişik bir duyguydu. Kazanan İslampaşa oldu. Erkekler normalde futbola alışkın ama ben bir kadın olarak ilk kez futbolun içerisinde bulundum. Çok güzel bir deneyimdi. Çocuklarımızı tek tek tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bizim için de bir değişiklik oluyor"

Turnuvayla beraber hem çocukların hem de velilerin bir arada olmasını sağladıklarını ifade eden Taşlıdere Mahallesi Muhtarı Selim Kara, "Bu turnuva Rize Belediyesinin düzenlediği üçüncü turnuva oldu. Bir turnuvada dördüncü olduk. Bir diğerinde üçüncü olduk. Bu yılda ikinci olduk. Nasipse bir daha ki turnuvada birinci olmayı hedefliyoruz. Şampiyonluk kupasını kaldırmayı düşünüyoruz. Çocuklarımızın ve ailelerimizin kaynaşmasına sebep oldular. Çok güzel bir hava oluyor. Değişik bir atmosfer. Tabi ki yaşamadığımız bir hava. Bizim için de bir değişiklik oluyor. Mahallemize hizmet almak için uğraşırken bu gibi organizasyonlar bize de bir nefes aldırıyor" şeklinde konuştu.

"Burada muhtar arkadaşlarımız arasında güzel bir yarış oldu"

Portakallık Mahallesi Muhtarı Tuncay Maşalacı ise, "Bizim takımımız dördüncü oldu ama en önemlisi çocukların mutlu olmasıydı. Dostluğun kazanmasıydı. Burada muhtar arkadaşlarımız arasında güzel bir yarış oldu. Bütün muhtar arkadaşlarımızı kutluyoruz. Çocuklar hepimizin bir evladı gibi. İnşallah bir daha ki seneye şampiyon olacağız" dedi.