Rize'nin Yıldız Kızları Yarı Finallere Hazırlanıyor - Son Dakika
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Rize'nin Yıldız Kızları Yarı Finallere Hazırlanıyor

Rize\'nin Yıldız Kızları Yarı Finallere Hazırlanıyor
28.07.2025 09:24
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İl karması voleybol takımı, Tokat'tan namağlup döndü ve Bartın'daki yarı finallere odaklandı.

Tokat'tan Rize'ye namağlup dönen yıldız kızlar il karması voleybol takımı, Bartın'da gerçekleşecek yarı finallere hazırlanıyor.

Rize'de voleybol oynayan ve 3 kulüpten oluşturulan il karması Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, Tokat'ta başlayan Gençlik Spor Bakanlığı Anadolu Yıldızları'nın ilk etabını namağlup tamamlayarak Rize'ye döndü. Şimdi 8-10 Ağustos 2025 tarihleri arasında Bartın'da gerçekleşecek yarı finallere hazırlanan Rize'nin Yıldız Kızları, buradan da başarıyla dönerek adını finallere yazdırmak istiyor. Antrenör Gürhan Uzun ve Türker Kadıoğlu yönetiminde antrenmanlarını gerçekleştiren 12,13 ve 14 yaşındaki sporculardan oluşan takım Rize'ye Türkiye Şampiyonluğu gururunu yaşatmak istiyor.

Türkiye Şampiyonası'nda daha önce ilk 8'e kadar ilerleyebildiklerini, bu yıl başarıyı daha da arttırmak istediklerini dile getiren Voleybol Antrenörü Gürhan Uzun ise "Gençlik Spor Bakanlığının her yıl düzenlemiş olduğu Türkiye genelinde bütün federasyonlar Analig Müsabakaları yapılıyor. Buradaki amaç gençlerin kaynaşması, pekişmesi ve elit sporcular çıkarabilme adı altında turnuvalar düzenleniyor. Bunun ev sahipliğini Gençlik Spor Bakanlığı yapıyor. Bizde Rize ili olarak Rize Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün bünyesinde 2011- 2012 ve 2013 doğumlu voleybolcuları karma bir takım yaparak önce ilk ayağı Tokat'ta olan maçlara katıldık. Oradaki bütün maçları set vermeden kazanarak adımızı yarı finale yazdırdık. Şimdi ise 8-10 Ağustos tarihler arasında Bartın ilinde yapılacak olan Türkiye yarı finaline gideceğiz. Orada sekiz takımın dördü finale kalacak. Amacımız bir önceki Türkiye Şampiyonasında ilk sekizde kalmıştık bu sıralamayı daha da aşağıya çekmeyi hedefliyoruz" dedi.

Rize'nin Voleybol branşında iyi bir noktada olduğuna vurgu yapan Uzun "İyiderespor'dan ve Çayeli Gençlik Spor İl Müdürlüğünün spor kulübünden 3 tane sporcu aldık. Diğer sporcular Çaykur Rizespor'un voleybolcuları. Sağ olsunlar buradan hocalarıma da teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Özellikle ailelerine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizlere çok destekleri oluyor hem maddi hem manevi açıdan. Ben buradan Rize'nin voleybol anlamında iyi olduğunu söylemek istiyorum. Her sene okullarda olsun gerek voleybol federasyonunun faaliyetlerinde olsun çocuklar kendilerini gösteriyorlar" şeklinde konuştu.

13 yaşındaki sporcu Nehir Duru Çakır "İl karmalarında oynuyoruz şu an hedefimiz Tokat'tan bütün maçları namağlup bitirip, Bartın'a çıktık. Bartın'da büyük bir derece yapıp İzmir'e Türkiye finallerine gitmek istiyoruz. Sonrasında Türkiye finalleri var orada birinci olup Türkiye birincisi olmak istiyoruz. Rize'ye bu gururu yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.

12 yaşındaki bir diğer sporcu Azra Benan Seyis ise gruplardan elde edecekleri başarı ile Rize'ye gururlu dönmek istediklerini ifade ederek "Türkiye finallerine gitmek için bu takıma geldim, karma olarak burada oynuyorum. Türkiye finallerinde derece yapıp daha üst bir kademeye geçmek istiyorum. Büyük bir başarıyla dönmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

Türkiye, Bartın, Yaşam, Tokat, Spor, rize, Son Dakika

Son Dakika Spor Rize'nin Yıldız Kızları Yarı Finallere Hazırlanıyor - Son Dakika

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