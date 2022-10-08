Rize spor haberi | Altay, Rize'ye kaybetmiyor - Son Dakika
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Rize spor haberi | Altay, Rize'ye kaybetmiyor

08.10.2022 11:07
Rize spor haberi | Altay, Rize'ye kaybetmiyor

Rize haberler: SPOR Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü evinde Çaykur Rizespor'la karşılaşacak Altay, Karadeniz ekibiyle oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.

SPOR Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü evinde Çaykur Rizespor'la karşılaşacak Altay, Karadeniz ekibiyle oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Geçen sezon Süper Lig'de rakibini deplasmanda 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, İzmir'deki randevudan golsüz beraberlikle ayrıldı.

2009-10'da deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Çaykur Rizespor'u evinde 1-0 yenen Altay, 2010-11'de iç sahada 1-0 galip gelip, Rize'deki karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle 1 puan kopardı. Altay, Çaykur Rizespor önündeki son yenilgisini 13 yıl önce 8 Mart 2009'da evinde 2-1'lik skorla aldı. Björkander'in cezalı olduğu Altay'da Deniz'in tedavisi sürüyor.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Rizespor, Altay, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rize spor haberi | Altay, Rize'ye kaybetmiyor - Son Dakika

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