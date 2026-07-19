Rizespor, Ahmed Kutucu'yu Kiraladı - Son Dakika
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Rizespor, Ahmed Kutucu'yu Kiraladı

Rizespor, Ahmed Kutucu\'yu Kiraladı
19.07.2026 19:36
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Çaykur Rizespor, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu'yu sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Galatasaraylı futbolcu Ahmed Kutucu'yu sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray ve Ahmed Kutucu ile anlaşmaya varıldığı, oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildiği bildirildi.

Kulüp Başkanı Ali Zeki Saruhan'ın imza törenine katıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray'dan kiralık olarak transfer edilen 2000 doğumlu hücum oyuncusu Ahmed Kutucu, kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 18 resmi maça çıkmıştı."

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Ali Zeki, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rizespor, Ahmed Kutucu'yu Kiraladı - Son Dakika

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