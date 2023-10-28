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Maç biter bitmez harekete geçtiler! Rizespor'dan Galatasaray maçı sonrası jet hızında açıklama - Son Dakika

Maç biter bitmez harekete geçtiler! Rizespor'dan Galatasaray maçı sonrası jet hızında açıklama

Son Güncelleme: 28.10.2023 23:33

Sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor, maçın ardından yaptığı açıklamada adaletli davranılmasını talep etti. Karadeniz ekibi, "Gelecek vaat eden genç bir kadro kurduk, bir mücadele içerisindeyiz, hayallerimiz var, hayallerimizi yıkmayın" ifadelerini kullandı. Anadolu kulüplerinin sadece saygı ve adalet beklediğini belirten kulüp, alın terinin karşılığının çarpık düzene kurban gitmemesi gerektiğini vurguladı.

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor evinde Galatasaray'a 1-0 yenildi. Karadeniz ekibi sosyal medya hesabından tepki gösteren bir açıklama metni yayımladı.

"HAYALLERİMİZİ YIKMAYIN"

Hasan Yavuz Bakır imzalı, kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde, "Gencecik çocukların emeklerine yazık. Eşine çok rastlanmayan gelecek vaat eden genç oyuncular projesiyle sezona başlayan Çaykur Rizespor camiasına yazık.

Gelecek vaat eden genç bir kadro kurduk, bir mücadele içerisindeyiz, hayallerimiz var, hayallerimizi yıkmayın! Anadolu kulüpleri sadece saygı bekliyor, adaletli davranılmasını bekliyor, alın terinin karşılığı çarpık düzene kurban gitmesin istiyor. Esas sorun kaybedilen puanlar değil bizzat yok olan güvendir.

Çaykur Rizespor olarak sahada mücadele etmeye, Süper Lig'e renk katmaya devam edeceğiz. Futbolun tüm paydaşlarını özlenen adaletli yönetimin oluşması için görev almaya davet ediyor, bu akşamki maçta emeğimizin gasp edilmesine sebep olanların vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

Rizespor'dan Galatasaray maçı sonrası jet hızında açıklama: Hayallerimizi yıkmayın
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Karadeniz, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maç biter bitmez harekete geçtiler! Rizespor'dan Galatasaray maçı sonrası jet hızında açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maç biter bitmez harekete geçtiler! Rizespor'dan Galatasaray maçı sonrası jet hızında açıklama - Son Dakika
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