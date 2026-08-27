Rizespor, Gaziantep Deplasmanında İyi Sonuç Peşinde

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacakları Gaziantep FK maçıyla ilgili, "Zor bir maç olsa da biz oraya öncelikli olarak kendi oyunumuzu oynamaya, iyi bir netice alıp geçen hafta mutsuz ettiğimiz seyircimizi bu hafta mutlu etmek istiyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Recep Uçar, sözlerine Çayeli ilçesinde denizde boğularak hayatını kaybeden iki kardeş için başsağlığı dileyerek başladı. Yaşanan acı olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten Uçar, "Futbol konuşmadan önce bilginiz dahilinde iki tane evladımızın maalesef çok üzüntü verici haberini aldık. İki gün önce meydana gelen olayda iki tane yavrumuzu kaybettik. Mekanları cennet olsun. Ben başta ailelerine ve tüm şehrimize başsağlığı diliyorum. Rabbim yakınlarına ve herkese sabır versin" ifadelerini kullandı.

"Samsunspor maçını skor olarak kaybettik"

Ligin ilk haftasında deplasmanda aldıkları galibiyetin ardından iç sahada kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Uçar, "Aslında iyi başladığımız bir lig, Konya deplasmanı galibiyetiyle başladığımız bir süreçte geçen hafta kendi evimizde, seyircimiz önünde kazanarak devam etmek istiyorduk. Geçen sene şubat ayından beri de evimizde maç kaybetmemiştik aslında baktığımızda. Ama maalesef her ne kadar oyunumuz kötü olmasa da arzu etmediğimiz bir sonuçla kapattık geçen haftayı. Çok güzel de bir ambiyans oluşturmuştu seyircilerimiz. İç sahada uzun zaman sonrasında belki oluşturulabilecek en iyi ambiyanstı. Onları evlerine mutlu göndermek istiyorduk ama maalesef başaramadık. Ondan dolayı üzgünüz ama o dosyayı kapattık" şeklinde konuştu.

"Gaziantep deplasmanından iyi bir neticeyle dönmek istiyoruz"

Hafta sonu karşılaşacakları Gaziantep FK'nın ligin zorlu ekiplerinden biri olduğuna dikkat çeken Uçar, "Şimdi hafta sonu Gaziantep'e gidiyoruz. Yarın son antrenmanımızı yapıp yola çıkacağız. Ligin her maçı birbirinden zor. Oynanan maçlarda görüyorsunuz çok favori olan takımlar, çok büyük bütçeli takımlar kaybedebiliyor. Biz de geçen hafta evimizde Samsun gibi iyi bir takıma kaybettik. Her ne kadar oyun olarak kaybetmesek de bana göre skor olarak kaybettiğimiz bir maçtı. Şimdi Gaziantep takımı ligin zor deplasmanlarından bir tanesi. Kadro eskilerinin ana bölümünü koruyorlar; 6-7 tane oyuncu şu an itibarıyla devam ediyor kadrolarında. İlk iki maçta da mağlup olmadılar. Evlerinde oynadıkları Alanya maçında da galibiyete yakın olan taraf bence Gaziantep'ti. Geçen hafta da Eyüp deplasmanından 3 puan çıkarmayı başardılar. Evlerindeki puan ortalaması yüksek, evlerinde iyi sonuçlar alabilen, taraftarının önünde iyi oynayan bir ekip" ifadelerini kullandı.

"Gelişmekte olan bir oyunumuz var"

Takım olarak her geçen gün geliştiklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Zor bir maç olacak, orası kesin ama biz de Rizespor olarak gelişmekte olan bir oyunumuz var. Özellikle kamp sezonunun başlangıcından beri oynadığımız hazırlık maçlarını da göz önüne aldığımızda 9 tane maç oynadık. Genel olarak oyun anlamında ben gelişimleri gözlemleyebiliyorum. Zor bir maç olsa da biz oraya öncelikli olarak kendi oyunumuzu oynamaya, iyi bir netice alıp geçen hafta mutsuz ettiğimiz seyircimizi bu hafta mutlu etmek istiyoruz. Umarım da başarırız. O doğrultuda hafta başından beri hazırlıklarımız devam ediyor. Aliqulov dışında çok ciddi bir sakatımız yok. Genel olarak hazırlıkların iyi geçtiğini söyleyebilirim. Umarım hayırlısıyla yarın en iyi şekilde gidip, iyi bir oyun, iyi bir sonuçla dönüp ligde bu sene gerçekten Rizespor olarak iyi işler yapmak istiyoruz. Bunu ilk hafta aldığımız deplasman galibiyetinin tesadüf olmadığını da göstermek istiyoruz. Dolayısıyla geçen hafta üzdüğümüz seyircimizi bu hafta inşallah mutlu edeceğiz, etmek istiyoruz. Umarım da başarırız" diyerek sözlerini tamamladı.