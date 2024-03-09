Rizespor'a sahayı dar eden Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri - Son Dakika
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Rizespor'a sahayı dar eden Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 6-2'lik Rizespor maçının ardından açıklamalar yaptı. Her haftanın daha zor geçeceğini belirten Buruk, "Galatasaray'ın hedefi her zaman şampiyon olmak. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımıyız. En çok yıldızı olan takımız. Avrupa'da kupa kazanan takımız. En çok kupası olan takımız. Birçok şeyde ilki başardık. Öncelikli hedefimiz 24. şampiyonluk. Sonraki hedefimiz 25. şampiyonluk ve 5. yıldız olacak" ifadelerini kullandı.

09.03.2024 00:01  Güncelleme: 00:12
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Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"6-2 ÖNEMLİ SKOR"

Mücadeleyi değerlendiren Buruk, "Önemli bir maçtı. Beşiktaş deplasmanında kazandık, bu hafta daha zor bir maç.. Her hafta daha zor bir maç bizi bekleyecek. Maça iyi başladık. İlk yarıyı 4-1 gibi önemli skorla bitirdik. Şut yüzdemiz, gole çevirme yüzdemiz önemliydi. Rakip de ilk attığı önemli şutta golü buldu. 6-2 önemli skor, en değerlisi 3 puan ve konsantrasyon ve aynı istekle oynamak. Uzun süre sonra oynayan oyuncular oldu. Kadromuzu tamamlıyoruz. Savunmada eksildik. Berkan Kutlu'ya güvendim, oyunun tamamında pozitif olarak, oyun kurma olarak destek oldu. Defansif olarak eksiklerimiz varken, ofansif anlamda önemli işler yaptık. Rizespor oynayan bir takım. Kalemizde tehlikeler yarattılar. Onlara da geçmiş olsun. Mithat sakatlandı, umarım kötü bir şeyi yoktur. Üzücü bir şey. Ben de aynı sakatlığı yaşadığım için daha fazla etkileniyorum" dedi.

"YOLUMUZ ŞAMPİYONLUK YOLU"

Şampiyonluk yolunda olduklarının altını çizen başarılı teknik adam, "Yolumuz belli, şampiyonluk yolu. her maçı kazanmak zorundayız. Kazandıkça rekor geliyor. Rekor kırmak için değil, kazanmak için çalışıyoruz. Bu rekoru kıran Galatasaray camiası. Bu birliktelik başarı getiriyor. Ben de başında olan insan olarak adım geçiyor. Hedefimiz bütün maçları kazanmak. Galatasaray'ın başka hedefi olamaz. Önemli bir puana geldik. Bunu yükselterek ligi bitirmek istiyoruz. Galatasaray'ın hedefi her zaman şampiyon olmak. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımıyız. En çok yıldızı olan takımız. Avrupa'da kupa kazanan takımız. En çok kupası olan takımız. Birçok şeyde ilki başardık. Öncelikli hedefimiz 24. şampiyonluk. Sonraki hedefimiz 25. şampiyonluk ve 5. yıldız olacak" ifadelerini kullandı.

Rizespor\'a sahayı dar eden Okan Buruk\'tan şampiyonluk sözleri
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Son Dakika Spor Rizespor'a sahayı dar eden Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet gönül: Çok hainsin çok bencilsin egolusun inşallah başarısız bir şekilde ligi tamamlarsın senin bu kibirin seni bitirsin inşallah dün Fenerbahçe maç kazandı bugün en çok gazoz kupası bizde diyiyorsun sen kibir ve egolarına devam et bakalım inşallah sonun hüsran olur 10 23 Yanıtla
  • Emre Akcay: Hocam 5. Yıldız ıcın 25. Şampıyonluğu beklemeye gerek yok fenerbahçeli astronot arkadaşlar uzaydan sıkışdıklarında göktaşı dahi getiriyorlar onlardan rica edelim. Hem biz 5. Yıldızı taksak onlar federasyondan ay isterler o yuzden yıldız eksiğimizi fenerbahçeli astronot arkadaşlardan temın etmeye çalışalım 3 2 Yanıtla
  • Emre Akcay: Kemik yapmaya mı baladı duan kabul oldu mehmet bey 1 0
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