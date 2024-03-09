Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren Buruk, "Önemli bir maçtı. Beşiktaş deplasmanında kazandık, bu hafta daha zor bir maç.. Her hafta daha zor bir maç bizi bekleyecek. Maça iyi başladık. İlk yarıyı 4-1 gibi önemli skorla bitirdik. Şut yüzdemiz, gole çevirme yüzdemiz önemliydi. Rakip de ilk attığı önemli şutta golü buldu. 6-2 önemli skor, en değerlisi 3 puan ve konsantrasyon ve aynı istekle oynamak. Uzun süre sonra oynayan oyuncular oldu. Kadromuzu tamamlıyoruz. Savunmada eksildik. Berkan Kutlu'ya güvendim, oyunun tamamında pozitif olarak, oyun kurma olarak destek oldu. Defansif olarak eksiklerimiz varken, ofansif anlamda önemli işler yaptık. Rizespor oynayan bir takım. Kalemizde tehlikeler yarattılar. Onlara da geçmiş olsun. Mithat sakatlandı, umarım kötü bir şeyi yoktur. Üzücü bir şey. Ben de aynı sakatlığı yaşadığım için daha fazla etkileniyorum" dedi.
Şampiyonluk yolunda olduklarının altını çizen başarılı teknik adam, "Yolumuz belli, şampiyonluk yolu. her maçı kazanmak zorundayız. Kazandıkça rekor geliyor. Rekor kırmak için değil, kazanmak için çalışıyoruz. Bu rekoru kıran Galatasaray camiası. Bu birliktelik başarı getiriyor. Ben de başında olan insan olarak adım geçiyor. Hedefimiz bütün maçları kazanmak. Galatasaray'ın başka hedefi olamaz. Önemli bir puana geldik. Bunu yükselterek ligi bitirmek istiyoruz. Galatasaray'ın hedefi her zaman şampiyon olmak. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımıyız. En çok yıldızı olan takımız. Avrupa'da kupa kazanan takımız. En çok kupası olan takımız. Birçok şeyde ilki başardık. Öncelikli hedefimiz 24. şampiyonluk. Sonraki hedefimiz 25. şampiyonluk ve 5. yıldız olacak" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Rizespor'a sahayı dar eden Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri - Son Dakika
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de kalan 9 haftada galibiyetlere devam ederek şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi. Buruk, Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Park'ta 6-2 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 'Evinin Sultanları' adlı voleybol turnuvası düzenledi. İl genelindeki farklı yaş gruplarından kadınların katıldığı turnuvada, kadınlar hem spor yapmanın hem de sosyalleşmenin keyfini çıkardı. Turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak ve Spor Şube Müdürü Turan Tunç verdi. Kadınlara karanfil dağıtarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Din, kadınların spora olan ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeleri için spora teşvik etmeye devam edeceklerini söyledi.
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