Robert Lewandowski, Barcelona'ya transfer oluyor - Son Dakika
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Robert Lewandowski, Barcelona'ya transfer oluyor

13.05.2022 14:33

Kariyerinde yeni bir heyecan arayan Lewandowski'nin yeni adresinin ise Barcelona olacağı belirtildi. Bayern'in Polonyalı futbolcu için 35-40 milyon euro bandında bonservis istediği ve İspanyol devinin bu miktarı ödemeye sıcak baktığı belirtildi.

Bundesliga'da şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski'nin geleceği belli oldu. Polonyalı futbolcu, Barcelona'nın yolunu tutmaya hazırlanıyor.

BARCELONA TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Bein Sports'un Sky Sports'tan aktardığı habere göre, Bayern ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı yıldız, kulübünden sözleşmesi bitmeden ayrılmak istiyor. Kariyerinde yeni bir heyecan arayan Lewandowski'nin yeni adresinin ise Barcelona olacağı belirtildi. Alman basınında yazanlara göre ise ise Bayern Münih, sözleşme uzatmayı düşünmeyen Lewandowski'yi, 35-40 milyon euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planlıyor. Barcelona'nın ise bu bonservis miktarını ödemeye hazır olduğu belirtiliyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA GELECEĞİ HAKKINDA KONUŞACAĞIZ"

Bayern Münih'in CEO'su Oliver Kahn, daha önce yaptığı açıklamada Lewandowski'nin bu yaz Allianz Arena'dan ayrılmayacağını söylerken "Sezon başına 30 ila 40 gol atan bir oyuncuyu satmak aptallık olur. Önümüzdeki haftalarda geleceği hakkında konuşacağız" ifadelerini kullanmıştı. 33 yaşındaki yıldız, bu sezon Bayern Münih adına çıktığı tüm kulvarlarda toplam 50 gole imza attı.

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Robert Lewandowski, Bayern Münih, Bein Sports, Barcelona, Spor, Son Dakika

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