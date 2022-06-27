Roberto Gagliardi, Göztepe için İzmir'e geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Roberto Gagliardi, Göztepe için İzmir'e geldi

27.06.2022 13:26
Roberto Gagliardi, Göztepe için İzmir'e geldi

Göztepe'nin futbol şubesini devralan spor yatırımları şirketi Sports Republic'in İş Geliştirme Başkanı Roberto Gagliardi İzmir'e geldi.

Göztepe'nin futbol şubesini devralan spor yatırımları şirketi Sports Republic'in İş Geliştirme Başkanı Roberto Gagliardi İzmir'e geldi.

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Göztepe'nin futbol şubesini devralan spor yatırımları şirketi Sports Republic'in iş geliştirme başkanı Roberto Gagliardi İzmir'e geldi. Şirketin Danimarkalı ortağı Rasmus Ankersen'i temsilen Göztepe'nin futbol yapılanmasında en yetkili isim olması beklenen Gagliardi, bu hafta transfere başlayacak. İngiltere'de daha önce Leyton ve Bolton'da görev yapan, Portsmouth'un futbol operasyonlarının başında yer alan Gagliardi, Ankersen ile çalışmaya başladı.

Göztepe'de teknik direktörlük görevine getirilecek Turgay Altay'ın da İzmir'e geldiği, çarşamba günü çalışmalara başlayacak takımın başında sahaya çıkacağı ifade edildi.

(Ali Gözeten/İHA)

YORUMLAR
500
İzmir açıklarında 62 düzensiz göçmen yakalandı İzmir açıklarında 62 düzensiz göçmen yakalandı İzmir'de İha'nın Tespit Ettiği 62 Kaçak Göçmen Yakalandı İzmir'de İha'nın Tespit Ettiği 62 Kaçak Göçmen Yakalandı
Kaynak: İHA

Futbol, İzmir, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Roberto Gagliardi, Göztepe için İzmir'e geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:10 Kılıçdaroğlu'ndan Türk Ocakları'nın İslam dünyası sempozyumunda Karl Marx sözleri: Bu ismi yadırgamayacağınıza inanıyorum
12:45 Anjiyo olmayı kabul etmeyen adam, aynı gün koyunlarının başında ölü halde bulundu
12:41 Seyhan Soylu ile Ata Çağlayan örfi nikah kıydı: Ahirette de buluşmak istedik
12:28 AFAD'dan Batı Karadeniz içim önemli uyarı! 15 ilçede taşkın riski tehlikeli boyutlara ulaştı
12:09 Antalya'da panik! Tekneye bağlı paraşütün ipi koptu, turistler gökyüzünde asılı kaldı
11:57 TİSK açıkladı: Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız
11:50 16 yıl sonra Bodrum'da sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, canlı müzik yapmasının engellendiğini öne sürdü: Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar
11:23 Eyfel Kulesi ile evlenen kadın, bahçe çitlerine cinsel çekim hissettiğini açıkladı!
11:18 Ümit Özdağ, "Suriye sınırına mayın döşemeye gidiyorum" sözlerinden sonra Hatay girişinde engellendi
11:17 Jorge Jesus kararını verdi! Burak Kapacak takımda kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 13:41:48. #1.11#
SON DAKİKA: Roberto Gagliardi, Göztepe için İzmir'e geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement