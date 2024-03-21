Robinho, İtalya'da aldığı hapis cezasını Brezilya'da çekecek

Altay'ın yaşlı golcüsü Murat Uluç, az süre almasına rağmen takımın en skorer ismi oldu

Altay'ın bu sezon en skorer oyuncusu olan 42 yaşındaki forvet oyuncusu Murat Uluç, sadece 402 dakika sahada kalmış olmasına rağmen tüm kulvarlarda 4 gol kaydetmeyi başardı. Altay ise mali ve sportif açıdan zor günler geçiriyor ve ligde son sırada yer alıyor.