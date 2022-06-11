Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek - Son Dakika
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Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek

11.06.2022 17:48
Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek

Deneme amaçlı kullanılan robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'ndan itibaren kalıcı olarak devrede olacak Hataya yer bırakmayacak sistemde 29 vücut noktası 10 adet gelişmiş kamerayla işaretlenecek. Saniyede 50 kare ile futbolcuların tüm uzuvları anlık olarak takip edilecek.

Futbol, Dünya Kupası'nda uygulamaya sokulacak robot yan hakem sistemiyle adeta devrim yaşayacak. FIFA, daha önce uyguladığı sistemi Katar'da oynanacak dev turnuva ile birlikte kalıcı hale getirmeyi planlıyor.

29 VÜCUT NOKTASI 10 KAMERA İLE İŞARETLENECEK

Ajansspor'un Dohanews'ten aktardığı habere göre FIFA, 2022 Katar Dünya Kupası'yla birlikte sistemi ilk kez büyük bir turnuvada devreye sokacak. Sonrasında sistem kalıcı olacak. Bu sistemde hata olmaması için her oyuncunun 29 vücut noktası 10 gelişmiş kamerayla işaretlenecek. Sistem, saniyede 50 kare ile oyuncuları tüm uzuvlarıyla anlık olarak takip edecek.

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN OYNANACAK?

2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. Turnuva, Katar'da yaz sıcaklığının yüksek olması nedeniyle yaz aylarında değil, Kasım ve Aralık'ta gerçekleşecek. Turnuvadaki maçlar, 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacak.

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