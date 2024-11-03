Rockets, Warriors'a Yenildi - Son Dakika
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Spor

Rockets, Warriors'a Yenildi

Houston Rockets, Warriors'a 127-121 mağlup oldu; Alperen Şengün 14 sayı, 10 ribaund ile oynadı.

03.11.2024 11:12
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NBA'de Houston Rockets konuk ettiği Golden State Warriors'a 127-121'lik skorla yenildi. Houston'da Alperen 20 dakika süre aldığı maçta 14 sayı, 10 ribaund ile double double yaptı.

NBA'de normal sezon heyecanı 10 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets evinde karşılaştığı Golden State Warriors'a 127-121'lik skorla kaybetti. Ligde 3. mağlubiyetini alan Houston'da Alperen 20 dakika parkede kaldı ve 14 sayı, 10 ribaund, 4 asist ve 1 blokla oynadı. Houston'da ayrıca Tari Eason 27 sayı, 9 ribaund ve Jabari Smith II de 21 sayı, 7 ribaund ile mücadele etti. Bu sezonki 5. galibiyetini alan Golden State Warriors'ta ise Buddy Hield 27 sayı, 7 ribaund ve Jonathan Kuminga da 23 sayı, 6 ribaund ile öne plana çıktı.

Cleveland durdurulamıyor, 7'de 7

Cleveland Cavaliers deplasmanda mücadele ettiği Milwaukee Bucks'ı, Donovan Mitchell'ın son saniyelerde bulduğu basketle 114-113'lük skorla mağlup etti ve 7'de 7 yaptı. Cleveland'da Donovan Mitchell 30 sayı, 4 asist, Sam Merrill 17 sayı, Jarrett Allen da 15 sayı ile müsabakayı tamamladı. Ligde 6. maçında 5. yenilgisini alan Milwaukee'de ise Damian Lillard 41 sayı, 9 asist, Giannis Antetokounmpo da 34 sayı, 16 ribaund ve 9 asistle oynasa da mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 103 - Boston Celtics: 113

Toronto Raptors: 131 - Sacramento Kings: 128

Philadelphia 76ers: 107 - Memphis Grizzlies: 124

San Antonio Spurs: 113 - Minnesota Timberwolves: 103

Milwaukee Bucks: 113 - Cleveland Cavaliers: 114

Houston Rockets: 121 - Golden State Warriors: 127

Washington Wizards: 98 - Miami Heat: 118

Phoenix Suns: 103 - Portland Trail Blazers: 97

Denver Nuggets: 129 - Utah Jazz: 103

Los Angeles Clippers: 92 - Oklahoma City Thunder: 105 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Rockets, Warriors'a Yenildi - Son Dakika

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