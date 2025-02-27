'Rocky' filminden etkilendi, Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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Spor

'Rocky' filminden etkilendi, Türkiye şampiyonu oldu

\'Rocky\' filminden etkilendi, Türkiye şampiyonu oldu

İzmir'de 5 yaşlarındayken babasıyla beraber izlediği Rocky filmden etkilenerek dövüş sporlarına yönelen Kürşad Kağan Özdemir, katıldığı Wushu Türkiye Şampiyonası'nda birincilik aldı.

27.02.2025 11:59
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İzmir'de 5 yaşlarındayken babasıyla beraber izlediği Rocky filmden etkilenerek dövüş sporlarına yönelen Kürşad Kağan Özdemir, katıldığı Wushu Türkiye Şampiyonası'nda birincilik aldı. Milli sporcu olma hedefiyle ilerleyen Özdemir, şimdi dünya şampiyonluğu elde ederek, ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmak için çalışıyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Kürşad Kağan Özdemir, 5 yaşlarındayken babası Vedat Özdemir ile birlikte izlediği Rocky filminden etkilenerek dövüş sporlarına ilgi duymaya başladı. Ardından babasının yönlendirmesiyle bir spor salonuna yazıldı. İlerleyen süreçte şu an antrenörü olan Kaan Tozduman ile tanışarak Wushu branşına yöneldi. Daha sonra antrenörü ile Ege Bölgesi'nde düzenlenen çeşitli müsabakalara katılan Özdemir, bölge dereceleri kazandı.

6. sınıf öğrencisi Kürşad Kağan Özdemir, son olarak 4-16 Şubat tarihleri arasında Yalova'da düzenlenen Şehitlerimize Rahmet Filistin'e Destek 2025 Wushu Kungfu Türkiye Şampiyonası'nda, 'yıldız erkekler 52 kilogram light sanda' kategorisinde birinci oldu. Önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan Balkan Şampiyonası'na hazırlanan genç sporcunun sıradaki hedefi ise önce milli sporcu olmak, ardından dünya şampiyonu elde ederek, Türk bayrağını dalgalandırmak.

Wushu branşına başlama sürecinden bahseden Kürşad Kağan Özdemir, "Babamla birlikte Rocky film serisini ve Mike Tyson ile Muhammed Ali'nin maçlarını izliyordum. Bu sayede heves ettim ve bu spora başladım. Babam, benim bu spora olan ilgimi görünce beni bir spor salonuna kayıt ettirdi. Bu branşta ilerledim ve bir süre sonra babam, antrenörüm olan Kaan hocamla tanıştı. Ben bir dönem sporu bırakmıştım. Sonra Kaan hocamın olduğu salona geçiş yaptım. Burada hocamla birlikte maçlara gittim. Oradaki derecelerim ve şampiyonluklarımın sonrasında 2025 yılında Türkiye Şampiyonası'na katıldık ve orada şampiyon oldum" diye konuştu.

"Güzel bir duyguydu"

Şampiyonaya ilk gittiğinde biraz heyecanlı olduğuna değinen Kağan, "Güzel bir atmosfer. Bir sürü arkadaşım oldu. Bir sürü sporcu tanıdım, kendim gibi insanlar gördüm. Maçlarımı yaptım ve şampiyon oldum. Güzel bir duyguydu. 1 yılın ardından şampiyon oldum ve Türkiye derecesi aldım" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin bayrağını dünya şampiyonalarında dalgalandırmak istiyorum"

Şimdi ise Balkan Şampiyonası'na hazırlandığından bahseden başarılı sporcu, şunları kaydetti:

"Umarım orada da birinci olacağım. Daha sonra da kendimi geliştirince, Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılıp milli olma hayalim var. Milli olduktan sonra ülkemizin bayrağını dünya şampiyonalarında dalgalandırmak ve oraları görmek istiyorum."

Kaan Tozduman: "Teknik ve kapasite olarak çabuk algılayabilen bir çocuk"

Kürşad ile tanıştıktan sonra onu Wushu branşına yönlendirmek istediğini anlatan antrenörü Kaan Tozduman ise şöyle konuştu:

"Kağan, teknik ve kapasite olarak çabuk algılayabilen bir çocuk. Yere sağlam basmaları kavrayabilen bir çocuk. Bunu fark ettim. Şu anda da Kick Boks, Muay Thai ve Wushu olarak 3 branşta antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Kürşad, Wushu branşında 2025 yılında en son yapılan Türkiye şampiyonasında Tşampiyon oldu. Ege bölgesinde de birçok derece elde ettik. Aynı şampiyonaya 9 sporcumuz da katıldı. 9 sporcunun 8 tanesi bu şampiyonada derece aldı. 2 Türkiye şampiyonu, 2 Türkiye ikincisi, 3 tane Türkiye üçüncüsü çıkardık."

"Başarı tesadüf değil"

Kürşad'ın, azimli, güçlü ve çok fazla teknik kapasitesinin olduğuna değinen Tozduman, "Maçı okuyabilen bir çocuk. İnşallah onu daha iyi yerlerde görebileceğiz. Yaşı daha çok genç. Henüz yıldızlar kategorisinde. İnşallah gençlerde ve Avrupa'da da kendisini göreceğiz. Antrenman, koşu ve beslenme saatleri, hepsi ayarlanıyor. Sporcuların azmi, başarısı tesadüf değil. Kürşad haftanın 6 günü antrenmana geliyor. Kalan 1 gün de dinlenmiyor, koşuyor. Hazırlandık ve başardık" cümlelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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