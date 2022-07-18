Roma, Arjantinli yıldız Paola Dybala ile anlaşma sağladı! - Son Dakika
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Roma, Arjantinli yıldız Paola Dybala ile anlaşma sağladı!

18.07.2022 10:58

Juventus ile yollarını ayıran futbolcu Paola Dybala'nın yeni adresi belli oldu. Dybala, Roma ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer döneminin çok konuşulan yıldızlarından biri olan Paola Dybala'nın yeni adresi belli oldu. Di Marzio'nun haberine göre, Arjantinli yıldız Dybala, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Transferde Mourinho'nun isteği ve projesi Dybala'yı ikna etti. Dybala'nın yıllık 6 milyon euro maaş ve bonuslar kazanması bekleniyor.

Juventus'tan ayrılan Arjantinli yıldız Paola Dybala dünya devine imzayı attı

7 YIL JUVENTUS FORMASI GİYDİ

Tam adı Paulo Bruno Exequiel Dybala olan yıldız futbolcu, 2014-2015 sezonu sonunda Palermo'dan Juventus'a transfer oldu. 7 yıl Juventus forması giyen 29 yaşındaki Arjantinli oyuncu, geçen sezon 39 maçta 15 gol 6 asistle ile oynadı.

Juventus'tan ayrılan Arjantinli yıldız Paola Dybala dünya devine imzayı attı
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Jose Mourinho, Juventus, Roma, Spor, Son Dakika

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