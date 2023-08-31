Roma, Chelsea'den Romelu Lukaku'yu 1 yıllığına kiraladı - Son Dakika

Roma, Chelsea'den Romelu Lukaku'yu 1 yıllığına kiraladı

Son Güncelleme: 31.08.2023 15:01

Chelsea, Romelu Lukaku'yu İtalyan devi Roma'ya 1 yıllığına kiraladı. İmza sonrası açıklamalarda bulunan Belçikalı golcü, "Bu kulüpten ve taraftarlarından gördüğüm karşılama beni heyecanlandırdı ve yeni takımım için her şeyimi vermem konusunda bana daha fazla motivasyon verdi." ifadelerini kullandı. 30 yaşındaki golcü, Roma'da 90 numaralı formayı giyecek.

Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı İtalyan ekibi Roma, Chelsea'den Romelu Lukaku'yu 1 yıllığına renklerine bağladı.

"SABIRSIZLANIYORUM"

Lukaku imza töreninde yaptığı açıklamada, "Bu kulüpten ve taraftarlarından gördüğüm karşılama beni heyecanlandırdı ve yeni takımım için her şeyimi vermem konusunda bana daha fazla motivasyon verdi. Rakip oyuncu olarak Roma Olimpiyat Stadı'nın atmosferini ve sıcaklığını biliyorum. Bugün bunun bir parçası olmak çok güzel. Şimdi çalışmalı, alçakgönüllü olmalı ve maç maç büyümeliyiz. Hem saha içinde hem de saha dışında takım arkadaşlarımın yanında olmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

"ONUN GELİŞİYLE DAHA FAZLA DENEYİM KAZANACAĞIZ"

Roma'nın futboldan sorumlu genel müdürü Tiago Pinto ise imza töreninde, "Lukaku'nun Roma'yı seçmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Onun gelişiyle daha fazla deneyim, profesyonellik ve kazanma isteği kazanacağız." dedi.

Roma, Chelsea'den Romelu Lukaku'yu 1 yıllığına kiraladı
Roma, Chelsea'den Romelu Lukaku'yu 1 yıllığına kiraladı
Roma, Chelsea'den Romelu Lukaku'yu 1 yıllığına kiraladı
Roma, Chelsea'den Romelu Lukaku'yu 1 yıllığına kiraladı
Roma, Chelsea'den Romelu Lukaku'yu 1 yıllığına kiraladı
Roma, Chelsea'den Romelu Lukaku'yu 1 yıllığına kiraladı

Romelu Lukaku, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Roma, Chelsea'den Romelu Lukaku'yu 1 yıllığına kiraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Roma, Chelsea'den Romelu Lukaku'yu 1 yıllığına kiraladı - Son Dakika
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