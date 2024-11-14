Çocukluk aşkı için emeklilikten vazgeçti: İşte Roma\'nın yeni teknik direktörü

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Vincenzo Montella ve Okan Buruk'un da teknik direktörlük koltuğu için adının geçtiği İtalya Serie A ekiplerinden Roma, yeni teknik patronunu buldu.

EMEKLİLİKTEN VAZGEÇTİ! ROMA'NIN YENİ HOCASI RANIERİ

Ivan Juric ile yollarını ayıran Roma, teknik direktörlük görevine Claudio Ranieri'nin getirildiğini açıkladı. Ranieri, sezon sonuna kadar teknik adam olarak görev yapacak. Son olarak geçen sezon Cagliari'yi çalıştıran ve emekli olmayı planlayan İtalyan teknik adam, Çocuk aşkı olan Roma için emeklilikten vazgeçti.

YENİ HOCAYI SEÇECEK

73 yaşındaki teknik adam, sezonun sona ermesiyle birlikte yönetim kurulunda üst düzey bir göreve geçecek ve kulüp sahiplerine danışmanlık yapacak. Roma, Ranieri ile anlaşmasına rağmen deneyimli teknik adam sonrası dönem için teknik direktör arayışlarına devam edecek ve İtalyan teknik adam da bu konuda kulübe fikrini söyleyecek ve kararda söz sahibi olacak.

RANIERI'NIN TEKNİK DİREKTÖRLÜ KARİYERİ

Daha önce 2009-2011 ve 2019 yılında (3 ay) Roma'da görev yapan 73 yaşındaki teknik Ranieri, kariyerinde; Napoli, Valencia, Fiorentina, Atletico Madrid, Chelsea, Juventus, Parma, Inter, Monaco, Leicester, Nantes, Fulham, Sampdoria, Watford ve Cagliari takımlarını çalıştırdı. Tecrübeli teknik adam yılında Leicester City ile büyük bir sürprize imza atarak İngiltere Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı.