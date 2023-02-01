Roman Saiss, Beşiktaş yönetimine ayrılmak istediğini iletti - Son Dakika
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Roman Saiss, Beşiktaş yönetimine ayrılmak istediğini iletti

01.02.2023 13:24

Premier Lig ekiplerinden Notthingham Forest'ın kadrosuna katmak istediği Roman Saiss, siyah-beyazlı yönetime takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.

Ara transfer döneminde Wout Weghorst'un Premier Lig devi Manchester United'e gitmesinin ardından eski golcüsü Aboubakar'ı kadrosuna katarak şampiyonluk yarışında kalmak isteyen Beşiktaş'ta büyük bir ayrılık daha yaşanmak üzere. Premier Lig ekiplerinden Notthingham Forest'ın kadrosuna katmak istediği Saiss, siyah-beyazlı yönetime takımdan ayrılmak istediğini bildirdi.

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Beşiktaş'ta sergilediği istikrarlı performansın ardından Fas milli takımıyla da Dünya Kupası'nda boy gösteren Romain Saiss'e stoper arayışlarını sürdüren Nottingham Forest hamle yapmaya hazırlanıyor. 32 yaşındaki deneyimli futbolcunun da bu transfere olumlu baktığı kaydedildi.

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Beşiktaş yönetimine ayrılmak istediğini belirten Saiss'in bu tavrı herkesi şaşırttı. Şenol Güneş de tecrübeli stoperi ilk on birden çıkarıp maça yedek kulübesinde başlattı. Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, "Romain Saiss, bizim oyuncumuz. Maça göre böyle bir karar verdik ve onu yedek başlattık" sözlerini kullandı. Futbolcu ikinci yarıda oyuna girdi.

BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI

Siyah-beyazlılara geçtiğimiz yaz Wolverhampton'dan bonservissiz bir şekilde transfer olan Faslı stoper 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Siyah beyazlı formayla bu sezon 15 resmi maça çıkan Saiss'in 1 asisti bulunuyor.

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