Genç milli triatletler, Romanya'da Gençler Kupası'nda mücadele etti - Son Dakika
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Genç milli triatletler, Romanya'da Gençler Kupası'nda mücadele etti

29.08.2022 16:34
Genç milli triatletler, Romanya'da Gençler Kupası'nda mücadele etti

Romanya'da düzenlenen 2022 Avrupa Triatlon Gençler Kupası'nda 5 Türk sporcu yer aldı.

Romanya'da düzenlenen 2022 Avrupa Triatlon Gençler Kupası'nda 5 Türk sporcu yer aldı.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlarda Özlenen İpek Günad ile Selinay Tuğçe Kır, erkeklerde ise Burak Çağdaş, Emir Aracı ve Taha Eren Coşgun yarıştı.

Kadınlarda 37 sporcudan 35'i yarışı tamamlayabildi. Yarışı, Özlenen İpek 15'inci, Selinay Tuğçe ise 22. sırada bitirdi.

Erkeklerde ise 68 sporcu arasında Taha Eren 18'inci, Emir Aracı 24'üncü, Burak Çağdaş da 27'nci sırada yarışı tamamladı.

Milli takım antrenörlerinden Mehmet Zeki Sarı, hem kadınlar hem de erkeklerde çok güçlü sporcuların yarışlara katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kızlarımız gerçekten çok zor bir mücadele verdiler. Çünkü, İsviçre, Macaristan, İspanya, İtalya, Danimarka gibi çok güçlü ülkeler, tüm takımlarıyla orada yer aldı. Kızlarımızın tüm güçleriyle mücadele ettiklerini görmek bizi oldukça memnun etti. Erkeklerde ise bu sezonun en zor yarışıydı. 68 sporcunun her üç parkurda da dar alanda olması ve buradan start almaları bizi gerçekten endişelendirdi. Çünkü birçok sporcu bisiklet etabında kaza yapıp yarışı bırakmak zorunda kaldı. Yine dev ülkeler arasında sporcularımızın gerçek anlamda mücadele ettiklerini görmek ve sonuna kadar bunu devam ettirmeleri bizi gururlandırdı. Hepsini yürekten kutluyorum."

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Kaynak: AA

Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Genç milli triatletler, Romanya'da Gençler Kupası'nda mücadele etti - Son Dakika

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