Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı

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PSG-Leipzig maçında çok özel bir konuk vardı. Ronaldinho, Avrupa sahnesine çıktığı PSG'nin maçını tribünden takip etti. Brezilyalı efsane, maçtan önce eski takım arkadaşı Lionel Messi'ye sarılıp, şans diledi. İkilinin sarıldığı anlarda tribünler de alkışla karşılık verdi.

NEYMAR İLGİLENDİ

41 yaşındaki Ronaldinho'nun yıllara yenik düşmesi de futbolseverleri duygulandırdı. Brezilyalı efsane, cezaevine girdiği dönemde paylaşılan fotoğraflarıyla yürek burkmuştu. PSG'nin Brezilyalı yıldızı, maça gelen efsanenin yanından bir an olsun ayrılmadı. Ronaldinho ile yakından ilgilendi.