Ronaldo: Kim Messi\'nin benden daha iyi olduğunu söyledi?

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Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz aylarda YouTube'da içerik üretmeye başlayacağını duyurmuştu. Burada videolar çekmeye başlayan yıldız isim, sosyal medya ünlüsü MrBeast ile bir araya geldi.

KAHKAHALARA BOĞULDU

Kendi kanalında MrBeast'in de yer aldığı "Ronaldo'yu durdurmak için kaç kaleci gerekir?" başlıklı videoda Portekizli yıldız, ezeli rakibi Lionel Messi'ye de takıldı.

"KİM MESSİ'NİN BENDEN İYİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ?"

39 yaşındaki isim, Messi'nin kendisinden daha iyi olduğunu ifade eden kişiye "Kim Messi'nin benden daha iyi olduğunu söyledi?" dedi. Ardından ise kahkahalara boğuldu. Ronaldo'nun o anları kısa sürede viral oldu.