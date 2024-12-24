Ronaldo: Kim Messi'nin benden daha iyi olduğunu söyledi? - Son Dakika
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Ronaldo: Kim Messi'nin benden daha iyi olduğunu söyledi?

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Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, YouTube videosunda ezeli rakibi Lionel Messi'ye takıldı. Ronaldo, kendi kanalında yayınlanan ve sosyal medya ünlüsü MrBeast'in de yer aldığı ''Ronaldo'yu durdurmak için kaç kaleci gerekir?'' başlıklı videoda, Messi'nin kendisinden daha iyi olduğunu ifade eden kişiye ''Kim Messi'nin benden daha iyi olduğunu söyledi?'' dedi ve ardından kahkahalara boğuldu.

24.12.2024 16:22  Güncelleme: 16:33
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Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz aylarda YouTube'da içerik üretmeye başlayacağını duyurmuştu. Burada videolar çekmeye başlayan yıldız isim, sosyal medya ünlüsü MrBeast ile bir araya geldi.

KAHKAHALARA BOĞULDU

Kendi kanalında MrBeast'in de yer aldığı "Ronaldo'yu durdurmak için kaç kaleci gerekir?" başlıklı videoda Portekizli yıldız, ezeli rakibi Lionel Messi'ye de takıldı.

"KİM MESSİ'NİN BENDEN İYİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ?"

39 yaşındaki isim, Messi'nin kendisinden daha iyi olduğunu ifade eden kişiye "Kim Messi'nin benden daha iyi olduğunu söyledi?" dedi. Ardından ise kahkahalara boğuldu. Ronaldo'nun o anları kısa sürede viral oldu.

Ronaldo: Kim Messi\'nin benden daha iyi olduğunu söyledi?

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Son Dakika Spor Ronaldo: Kim Messi'nin benden daha iyi olduğunu söyledi? - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Çelikk:
    Şımarık Pezoo 2 11 Yanıtla
  • Bay Pipo:
    Bir başkadır Ronaldo 5 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Ronaldo gerçekten dünyanin en iyisi 2 0 Yanıtla
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