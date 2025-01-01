Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları - Son Dakika
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Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları

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2024 yılının en çok kazanan futbolcuları listesi açıklandı. Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 285 milyon dolarlık geliriyle zirveye yerleşti. Ronaldo, en yakın rakibi Lionel Messi'nin iki katından fazla kazanç elde etti ve yıllık kazancını 285 milyon dolara çıkardı.

01.01.2025 08:53  Güncelleme: 09:02
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Futbol dünyası için Orta Doğu'ya giden yolu açan Suudi Arabistan, son yıllarda oyuncuların yıllık kazançlarının büyük oranda artmasını sağladı.

Forbes'un listesine göre Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 285 milyon dolarlık geliriyle 2024 yılının en çok gelir elde eden futbolcuları sıralamasında zirvede yer aldı.

ZİRVE RONALDO'NUN

Ronaldo, 2024'te listedeki en yakın rakibi Arjantinli Lionel Messi'nin iki katından fazla kazanç elde etti. Yıllık kazançta geçen seneki 260 milyon dolarlık kendi rekorunu kıran 39 yaşındaki futbolcu, bu sene gelirini 285 milyon dolara çıkardı.

Ağustosta YouTube kanalı açarak çevrim içi ortamda varlığını artıran Ronaldo, tüm sosyal medya platformlarında yaklaşık 1 milyar takipçiye ulaştı. Nike başta olmak üzere marka ortaklıklarının yanı sıra otel ve giyim alanındaki girişimleriyle saha dışı geliri senelik 65 milyon dolara çıkan Ronaldo, Al Nassr'dan ise bir yıllığına 220 milyon dolar kazandı.

İşte 2024 yılında en çok kazanan 10 yıldız futbolcu;

Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Al Nassr, Ekonomi, Futbol, Finans, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Fk:
    ne yapacaklar parayi ölüm herşeyi siliyor boşu boşuna kimse benim malım var param var diye sevin mesin ölüm insana cok cok yakın bütün mal mülk ateş olup insana geri dünûyor 1 0 Yanıtla
  • Ferhat Ataş:
    biz geçim derdine düşmüşüz siz hala messimi ronaldomu 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları - Son Dakika
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